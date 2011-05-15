محمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ادغام وزارتخانه‌ها وکاهش آنها طبق ماده 53 برنامه پنجم توسعه از بیست ویک به هفده وزارتخانه یکی از کارهای ارزشمند دولت در راستای کاهش تصدی های دولتی است.

عضوکمسیون برنامه وبودجه مجلس با اشاره به به اظهار نظرهای گوناگون در مورد برکناری سه وزیر کابینه گفت: ادغام وزارتخانه‌ها وهمچنین برکناری سه وزیر در راستای مصالح کشور بوده و مسائل حاشیه ای نباید اصل ادغام وزارت خانه را مورد تردید قرار دهد.

فرهنگی با بیان اینکه رئیس جمهور می تواند سرپرستی این سه وزارتخانه را به عهده بگیرد، افزود: معتقدیم با این ادغام ها وزارتخانه‌های جدیدی شکل خواهد گرفت که مستلزم شرح وظایف جدید و معرفی وزیر جهت اخذ رای اعتماد به مجلس است.

