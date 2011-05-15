۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۴۷

فرهنگی در گفتگو با مهر:

عزل وزیران به مصلحت کشور بود/ رئیس‌جمهور سرپرست وزارتخانه‌ها شود

عضوهیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادغام وزارتخانه‌ها و همچنین برکناری سه وزیر را در راستای مصالح کشور خواند و پیشنهاد کرد که رئیس جمهور تا پیش از قانونی شدن ادغامها خود سرپرستی وزارتخانه‌های بدون وزیر را بر عهده گیرد.

محمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ادغام وزارتخانه‌ها وکاهش آنها طبق ماده 53 برنامه پنجم توسعه از بیست ویک به هفده وزارتخانه یکی از کارهای ارزشمند دولت در راستای کاهش تصدی های دولتی است.

عضوکمسیون برنامه وبودجه مجلس با اشاره به به اظهار نظرهای گوناگون در مورد برکناری سه وزیر کابینه گفت: ادغام وزارتخانه‌ها وهمچنین برکناری سه وزیر در راستای مصالح کشور بوده و مسائل حاشیه ای نباید اصل ادغام وزارت خانه را مورد تردید قرار دهد.

فرهنگی با بیان اینکه رئیس جمهور می تواند سرپرستی این سه وزارتخانه را به عهده بگیرد، افزود:  معتقدیم با این ادغام ها وزارتخانه‌های جدیدی شکل خواهد گرفت که مستلزم شرح وظایف جدید و معرفی وزیر جهت اخذ رای اعتماد به مجلس است.
 

