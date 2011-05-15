مسلمانان جهان باید دادگاه مستقل تشکیل دهند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی غروب شنبه در دیدار با کاروان دریایی همبستگی با مردم بحرین که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، با اشاره به اینکه مسلمانان جهان باید برای خودشان دادگاه جداگانه داشته باشند، گفت: امروزه دادگاه لاهه که به شکایات مسلمانان رسیدگی میکند، رأی را به آل سعود و آل خلیفه میدهد.
وی تصریح کرد: امیدورام در آینده مسلمانان جهان برای خودشان دادگاه و همچنین ناتوی جداگانه بدون دخالت سلطه گران داشته باشند.
استاد برجسته حوزه با بیان اینکه هر کسی قصد ظلم کردن را داشته باشد در برابر آن ایستادگی خواهیم کرد اضافه کرد: بیدارگری که هم اکنون در کشورهای مسلمان حاکم شده است از ایران نشأت گرفته و امروزه دشمنان ترس از این دارند که در لیبی، تونس و مصر حکومتی مانند ایران ایجاد شود.
این مرجع تقلید ادامه داد: ایران یک حکومت بسیار مقتدر است که برای بسیاری از کشورهای مسلمان همچون لیبی، تونس، مصر، عربستان، اردن، یمن و مصر الگو شده است.
وی گفت: با کشتن و ظلمکردن به مردم نمیتوان جلوی این سنت الهی را گرفت، این بیدارگری اسلامی که از ایران نشأت گرفته است برای همه محرومان و مظلومان جهان الگو خواهد شد.
نوری همدانی تأکید کرد: هر فرد مسلمانی که نسبت به جریانات وارده بر مسلمانان جهان بیتفاوت باشد مسلمان نیست.
این مرجع تقلید افزود: قیام مردم، قیام اسلامی و نفی سلطه و استبداد سه شاخص اصلی بیداری ملتها است.
آل سعود و آل خلیفه زیر سلطه آمریکا هستند
نوری همدانی با اشاره به اینکه نظام سلطه در جهان را دشمنان از جمله آمریکا ایجاد کرده است اضافه کرد: آل سعود و آل خلیفه میلیونها قرآن چاپ میکنند ولی با لشکرکشی، مساجد و مکانهای مقدس را تخریب کردهاند.
وی با بیان اینکه آل سعود و آل خلیفه زیر سلطه آمریکا هستند گفت: زمانی که میگوییم یا علی آنها این عمل را شرک میدانند اما خودشان میگویند یا اوباما هیچ اشکالی ندارد و شرک محسوب نمیشود.
این مرجع تقلید ادامه داد: راه بسیار روشن است هر چیزی که ما گفتهایم سخن قرآن است.
وی با بیان اینکه همانطور که انسانها دارای خواب و بیداری هستند ملتها نیز دارای خواب و بیداریاند اظهار داشت: کشورهای مسلمان قرنها توسط استکبار خارجی و استبداد داخلی کشور در خواب و غفلت به سر بردهاند.
نوری همدانی با بیان اینکه هنگامی که فردی خواب است هر بلایی سرش بیاید متوجه آن نخواهد شد، ادامه داد: سلاطین و مستبدان، مردم مسلمان را زیر ذلت نگه داشته بودند و ثروت، سیاست و فرهنگشان را غارت میکردند.
وی گفت: این مستکبران و مستبدان با شیوهها و ترفندهای خاصی از جمله دموکراسی ملتهای مسلمان را خواب کرده بودند و قرنها بر آنها حکومت و سلطنت میکردند.
این مرجع تقلید در پایان ابراز داشت: امام راحل (ره) برای بیداری مسلمانان گامهای موثری برداشتند که از قرآن نشأت گرفته بود.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید قم بر ایجاد دادگاه و ناتوی جداگانه توسط مسلمانان تأکید کرد.
