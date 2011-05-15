به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علی سلاجقه شامگاه شنبه در جلسه شورای معاونین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با اشاره به اینکه آلاینده‌های منطقه سلامتی مردم اصفهان را تهدید می‌کند، اظهار داشت: استان اصفهان در اجرای پروژه‌های آبخیزداری جزو استان‌های پیشرو کشور است.

وی افزود: راه برون رفت از خشکسالی و باز یافتن طراوت و شادابی رودخانه‌هایی مانند زاینده‌رود طرح مدیریت جامع آبخیزداری است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: بحران بیابان‌زایی دشت سجزی اصفهان را از طریق هیئت دولت پیگیری خواهیم کرد تا برداشت‌های بی‌رویه از معادن گچ متوقف و آلاینده‌های منطقه سلامتی مردم اصفهان را تهدید نکند.

کمبود نیروی انسانی زنگ خطری برای منابع طبیعی است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت موجود عرصه‌های ملی افزود: طی سنوات گذشته بیش از 300 هزار هکتار از عرصه‌های بیابانی تبدیل به جنگل دست کاشت شده است.

فیض الله رهنما تصریح کرد: در استان اصفهان تعداد 16 کانون بحران فرسایش بادی وجود دارد که بحرانی‌ترین آنها دشت سجزی شهرستان اصفهان است.

وی تاکید کرد: به دلیل ناهماهنگی دستگاه‌ها در جابه‌جایی معادن گچ، خسارت‌های هنگفتی نیز متوجه پایگاه هوایی شهید بابایی و شهر زیبای اصفهان می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان به حجم بالای استعلام معادن اشاره و خواستار ساماندهی معادن و واگذاری آنها به صورت مجتمع شد.

وی خاطرنشان کرد: کمبود نیروی انسانی به ویژه در بخش حقوقی که وظیفه خطیر حراست و انفال را به عهده دارند، زنگ خطری برای تشکیلات سازمانی بوده و لازم است هر چه سریع‌تر این نقیصه باید برطرف شود.