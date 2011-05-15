شهرام اربابی یکی از دو داور بین المللی تکواندو ایران در رقابتهای قهرمانی جهان با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: این دوره از مسابقات در سطح فنی بسیار بالایی برگزار می شد، طبیعی هم بود که قبل از رقابتهای انتخابی المپیک، مسابقات جهانی بهترین میدانی بود که کشورها می توانستند بهترین نفرات خود را محک بزنند.

وی ادامه داد: همیشه رویدادهای قبل از المپیک از سخت و دشوار است و در بهترین شرایط فنی برگزار می شود و این دوره هم چنین وضعیتی بر رقابتهای قهرمانی جهاتن حاک بود و اعضای تیم ملی ایران یک بار دیگر ثابت کردند بهترین هستند، این تیم نشان داد که هر کس بهتر تمرین کند و بهتر تدارک ببیند می تواند به موفقیت برسد و ملی پوشان ایران آمادگی بالایی روحی روانی خود را به رخ رقبا کشیدند.

این داور بین المللی کشورمان افزود: کسب شش مدال طلا، نقره و برنز و ایستادن بر سکوی قهرمانی با اختلاف 13 امتیاز آن هم در خاک کره جنوبی کاری بزرگ بود که در تاریخ 40 ساله رقابتهای جهانی هیچ کشوری موفق به انجام آن نشده و ایران با این پیروزی تاریخ ساز شد.

اربابی در مورد قضاوت های رقابتهای جهانی گفت: از روز اول رقابتهای جهانی بنده به همراه حافظ مهدوی در قضاوت مسابقات طبق برنامه کمیته داوران حضور داشتیم و تا روز آخر نیز قضاوت هایی خوبی انجام دادیم و فکر می کنم موفق شدیم توجه مسئولین جهانی را جلب کنیم.

وی همچنین در مورد سطح قضاوت داوران در رقابتهای جهانی هم گفت: غیر از مشکلی که در بازی فینال وزن چهارم پیش آمد و باعث شد روی اشتباه داور یک طلای تیم ایران از دست برود سایر قضاوت ها خوب بود. آن داور هم تا آخر مسابقات محروم شد. مشکل هم این بود که داور به گمان آنکه بعد از دستور توقف مبارزه ظربه زده شده ، به معتمد اخطار منفی داد و بعد ازبازبینی فیلم و مشخص شدن اشتباه، اخطار پاک نشد و امتیازی که به حریف ترک داده شد بود پاک نشد.

داور بین المللی تکواندو در مورد حضور در رقابتهای انتخابی المپیک گفت: از بین 80 داوری که در کره جنوبی قضاوت کردند ، 60 داور به باکو دعوت می شوند که تا چند روز آینده اسامی آنها اعلام می شود و من نیز امیداورم همانند چهار سال قبل در رقابتهای المپیک قضاوت کنم.

رقابتهای قهرمانی جهان نیمه اول اردیبهشت با قهرمانی تیم ملی ایران در کره جنوبی خاتمه یافت. شهرام اربابی و حافظ مهدوی دو داور بین المللی ایران در این مسابقات قضاوت کردند.