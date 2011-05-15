جشنواره ملی عکس "اردیبهشت" در بندرعباس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، ششمین جشنواره ملی عکس "اردیبهشت" هرمزگان شنبه شب با حضور علی علامه زاده جانشین استاندار هرمزگان و همایون امیرزاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در فرهنگسرای طوبی بندرعباس آغاز به کار کرد.

از بیش از هفت هزار اثر ارسالی به این جشنواره، 120 اثر به عنوان آثار برگزیده از 66 عکاس انتخاب شدند که این آثار از امروز تا 29 اردیبهشت در نگارخانه مرحوم کوروش گرمساری بندرعباس در معرض دید عموم قرار گرفته اند.

همایون امیرزاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در مراسم افتتاحیه این جشنواره گفت: برگزاری این جشنواره حاصل تلاش جمعی عکاسان هرمزگانی است و مجموعه ای از آثار متنوع در بخشهای مختلف در جشنواره عکس اردیبهشت حضور پیدا کرده اند.

وی ادامه داد: سایه این جشنواره آن قدر گسترده شده که سراسر ایران را فراگرفته و عکاسانی از تمامی استانهای کشور در این جشنواره شرکت کرده اند.

امیرزاده افزود: این جشنواره تاثیرات مثبت فراوانی را در عکاسی هرمزگان داشته و بسیاری از عکاسان هرمزگانی توانسته اند از طریق جشنواره اردیبهشت در جشنواره های بزرگ ملی و بین المللی شرکت کنند.