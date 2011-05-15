31 هزار هکتار از مزارع نوار شمالی گلستان غیرقابل برداشت شد

حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: تنش های خشکی که از ابتدا ی سال زراعی جاری به محصولات پاییزه از جمله گندم وارد شده و علاوه بر تأخیر قابل توجه در روند مراحل رشدی آن ، در توان تولید گیاه نیز تأثیر منفی داشته است.

وی اظهار داشت: بطور متوسط میزان خسارت در اراضی آبی حدود 30 در صد و در اراضی دیم حدود 57 درصد برآورد شده است.



محمدی گفت: صدمه وارده به برخی از کشاورزان که کل یا بخش اعظم محصولات خود را از دست دادند غیر قابل تحمل بوده و بی تردید در تأمین معاش بازپرداخت اقساط و تأمین هزینه کاشت محصول سال آینده دچار مشکل جدی خواهند شد.



وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان در این راستا اطلاع رسانی و تحلیل های فنی لازم را برای مسئولان استان و وزارت متبوع را به انجام رسانده تا شرایط تصمیم گیریهای راه گشا را در حوزه ستاد حوادث و صندوق بیمه محصولات کشاورزی فراهم کرده است.



مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: از مجموع مزارع گندم کشت شده و در نهایت سبز شده استان در سال جاری سطحی معادل 349 هزار و 12 هکتار در مرحله دانه بندی و پرشدن دانه است.



محمدی اظهار داشت: همچنین 28 هزار و 214 هکتار در مرحله خوشه دهی و 20 هزار و 934 هکتار در مرحله بوتینگ ( شکم ) قرار داشته که سطح فوق مربوط به مناطق کوهستانی سرد سیر استان است.