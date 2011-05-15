کریمی به عنوان جانشین رئیس برکنار شده هیئت جودو تهران معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی مشکلات اخیر در هیئت جودو استان تهران، اداره کل تربیت بدنی استان تصمیم به کنار گذاشتن کمال حبیب وکیلی رئیس این هیئت و انتخاب نایب رئیس به عنوان سرپرست گرفت.

موسی کریمی که از اهالی جودو و پیشکسوتان مورد وثوق اهالی این رشته در پایتخت می باشد از سوی اداره کل تربیت بدنی استان برای سرپرستی به فدراسیون معرفی شده است. در صورت موافقت و نظر مساعدت فدراسیون مبنی بر تغییر در راس هیئت جودو استان، کریمی به عنوان سرپرست معرفی خواهد شد.

اداره کل تربیت بدنی استان عملکرد ضعیف را دلیل اصلی برای اتخاذ تصمیم در برکناری وکیلی و انتخاب سرپرست جدید عنوان داشته است. گفته می شود تصمیم به تغییرات در راس هیئت تهران، قبل از اقدام مسئولان حراست اتخاذ شده و این عامل تنها تسریع در کار ایجاد کرد.

هفته گذشته حراست تربیت بدنی شمالشرق با حضور در محل هیئت تهران به برخی تخلفات توسط مسئولان پیشین این هیئت رسیدگی کردند.