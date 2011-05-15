امسال 150 هزار نفر آموزشهای امداد را فرا می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، غلامرضا حقیقی در جلسه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به حادثه خیز بودن سیستان و بلوچستان، رویکرد امسال جمعیت هلال احمر بر آموزش همگانی برنامه ریزی شده است.

وی گفت: از دیگر برنامه های سالجاری جمعیت هلال احمر استان، ارایه آموزشهای همگانی از طریق رسانه های ارتباط جمعی، چاپ بروشور و برپایی نمایشگاههای مختلف برای عموم مردم است.

وی افزود: در حال حاضر 19 پایگاه امداد نجات و 21 پایگاه پشتیبانی جاده ای در سیستان و بلوچستان فعال هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان بیان داشت: تاکنون 70 هزار داوطلب مرد و 11 هزار داوطلب زن در حوزه جوانان جمعیت هلال احمر استان در 150 گروه سه نفره سازماندهی شده اند.

وی گفت: بر اساس برنامه سه ساله قرار است به ازای هر 20 خانوار یک پایگاه امداد و نجات در استان ایجاد شود.

وی افزود: از جمله برنامه های این نهاد برگزاری اردوهای جهادی برای داوطلبان است که این اردوها سال گذشته در سه شعبه برگزار شد و امسال قرار است به 10 شعبه گسترش یابد.

حقیقی اظهار داشت: رکن اصلی سازمان حوزه داوطلبان و مردم است که داوطلبان حلقه اتصال توانمندان با نیازمندان هستند و سازمان هلال‌احمر نیز سازمانی مردم نهاد است.

وی گفت: داوطلبان هلال احمر در چهار حوزه هدایتی، مشارکتی، مهارتی و حمایتی در زمینه حمایت از قشر آسیب پذیر جامعه تلاش می کنند.

وی افزود: همچنین در عرصه سلامت و حوزه بهداشت و درمان فعالیت های مهمی از قبیل تهیه دارو، واکسیناسیون حجاج و خدمات ارتوپدی در هلال احمر استان انجام شده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سیستان و بلوچستان بیان داشت: با توجه به اقدامهای بازدارندگی و درمانی تخصصی توسط هلال احمر در صورت صدور مجوز از سوی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، درمانگاه تخصصی توسط این نهاد در سیستان و بلوچستان ساخته می شود.

وی گفت: از دیگر کارهای مهم هلال احمر حضور بانوان در بخش حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه است.

وی افزود: یکی از نیازهای اساسی برای خدمات رسانی به بانوان آسیب دیده در حوادث طبیعی، حضور داوطلبان زن است که در این خصوص بانوان امدادگر داوطلب با فراگیری آموزشهای عمومی و تخصصی آمادگی لازم برای کمک به این قشر را دارند.

حقیقی اظهار داشت: از دیگر برنامه‌ های جمعیت هلال ‌احمر در سیستان و بلوچستان، تکمیل کانون‌ های دانشجویی، تقویت و توانمند سازی حوزه بشر دوستانه هلال‌احمر، رساندن تعداد اردوهای جهادی به 13 اردو و ... است.