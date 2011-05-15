مردم مراقب شیوع وبا باشند/ افاغنه عامل شیوع بیماری

به گزارش خبرنگار مهر در زابل، محمد حسین اژدری ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذای شهرستان زابل اظهار داشت: متأسفانه این بیماری از کشورهای همجوار نظیر افغانستان وارد منطقه سیستان می‌ شود که در این راستا در مرز افغانستان بیمارستان صحرایی را مستقر کرده‌ ایم تا به بیماران رسیدگی کنند.

وی گفت: از دلایل مهم وجود این بیماری در کشور افغانستان این است که خط دفع فاضلاب و آب شرب آن در چند قدمی یکدیگر قرار گرفته است و افرادی که وارد منطقه سیستان می‌ شوند این بیماری را در منطقه شیوع می دهند.

وی افزود: به مردم سیستان هشدار می ‌دهیم که مراقب بیماری‌ های منتقله از راه آب باشند زیرا در حال حاضر بیماری واگیردار وبا گریبانگیر مردم منطقه شده است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی زابل بیان داشت: یکی از خیرات و برکات خداوند در سال جدید فراوانی آب در منطقه سیستان است و کشاورزان سال پرآبی را در پیش رو دارند که این پرآبی با توجه به گرم و خشک بودن منطقه مشکلاتی را نیز به همراه دارد.

وی به مشکل آب و انتقال آن به سیستم لوله‌کشی خانگی اشاره کرد و گفت: طبق آزمایشاتی که بر روی آب وارده به چند خانه انجام شده مشاهده کردیم که این آب لوله کشی مشکلات میکروبی زیادی دارد به طوری که برای مشاهده میکروب ‌ها نیاز به چشم مسلح میکروسکوپی نیست.

وی افزود: باید هرچه سریع‌ تر با کمک مسئولان مربوطه راه حلی برای این موضوع خطرناک اندیشیده شود .

اژدری اظهار داشت: مهم ‌ترین مواردی که برای جلوگیری از اشاعه بیماری ‌های واگیردار در منطقه ضروری و الزامی است، نصب دستگاه‌ های پمپاژ بر روی شبکه آبرسانی، ایجاد تصفیه خانه آب شرب، تأمین آب مورد نیاز عشایر، همکاری نیروی انتظامی با مرکز بهداشت در جمع ‌آوری مواد غذایی مشکوک، راه‌ اندازی کشتارگاه صنعتی و غیره است.

وی گفت: از آنجا که انسان منبع مهمی در اشاعه این بیماری است بنابراین هر چه سریع‌ تر باید به فکر چاره بود و ضروری است ادارات و سازمان‌ های مختلف دست در دست هم دهند تا با ایجاد بیمارستان‌ های صحرایی در نقاط مرزنشین سیستان، از انتقال و شیوع بیماری وبا به داخل استان جلوگیری شود.

وی افزود: مسئولان مربوطه باید دام ‌ها و احشامی که در ورودی شهر وجود دارند را به مکان ‌‌های مناسبی در خارج از شهر انتقال دهند زیرا وجود آنها علاوه بر اینکه نمای ظاهری شهر را زشت کرده سبب انتقال بیماری‌ های ناشی از دام به انسان نیز شده ‌اند .

معاون دانشگاه علوم پزشکی زابل اظهار داشت: مسئولان شهرداری باید با کمک نیروی انتظامی در جمع ‌آوری این دام ‌ها بکوشند و تدابیر مناسبی را اتخاذ کنند تا صاحبان دام‌ ها از این بابت دچار نگرانی نشوند .