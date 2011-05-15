محمد ضابطی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به شیوع دریافت زیرمیزی توسط برخی از پزشکان، افزود: برخی از پزشکان زمانی اقدام به دریافت مبالغی به عنوان زیرمیزی کردند که حق‌العمل‌های پرداختی از سوی بیمارستان‌ها و دولت به آنها با واقعیت‌ها هیچ‌ تناسبی نداشت و آنها را مجبور به این کار می‌کرد.

وی با اشاره به اینکه دریافت زیرمیزی از سوی پزشکان، یک راهکار نادرست به منظور جبران هزینه‌ها و درآمد پزشکان در زمان اختصاص حق‌العمل‌های کم به جامعه پزشکی محسوب می‌شود، اظهار داشت: در واقع می‌توان از دریافت زیرمیزی به عنوان راهکاری برای جبران عدم توجه به درآمد پزشکان در بخش‌های مختلف این حرفه یاد کرد که البته راهکار درست و صحیحی شمرده نمی‌شود.

نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در بسیاری از مواقع حق‌العمل پزشکان به منظور انجام اعمال جراحی بسیار ناچیز است، تصریح کرد: یک پزشک برای جراحی آپاندیسیت تنها 220 هزار ریال به عنوان حق‌العمل دریافت می‌کند که مبلغ بسیار ناچیزی محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه حق‌العمل‌های پزشکان در پاره‌ای مواقع با تاخیر پرداخت می‌شود، اضافه کرد: در بسیاری مواقع حق‌العمل پزشکان پس از دو تا سه ماه به آنان پرداخت می‌شود که این موضوع مشکلاتی را برای پزشکان ایجاد می‌کند.

ضابطی با تاکید بر اینکه دریافت زیرمیزی در جامعه پزشکی کشور فراگیر نیست، بیان داشت: نباید تصور کرد که تمامی پزشکانی که در سطح جامعه مشغول به فعالیت هستند، اقدام به دریافت زیرمیزی می‌کنند بلکه تنها عده‌ای از پزشکان این اقدام را انجام می‌دهند که تعداد آنها بین هفت تا 7.5 درصد کل پزشکان فعال در سطح کشور است.

وی با اشاره به روند دریافت زیرمیزی از بیماران توسط پزشکان، ادامه داد: بر اساس تحقیقات انجام شده، بین هفت تا 7.5 درصد از پزشکان فعال در کشور، سهام‌هایی را در مجموعه‌های بهداشتی و درمانی به خود اختصاص داده‌اند.

دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در پاره‌ای مواقع برخی از پزشکان فعال در مجموعه‌های بهداشتی و درمانی اقدام به دریافت زیرمیزی می‌کنند، گفت: تنها در تعداد اندکی از پزشکان صاحب سهام در این مجموعه‌های بهداشتی و درمانی شاهد دریافت زیرمیزی از بیماران هستیم که این موضوع نیز به اندازه‌ای نیست که به تمامی پزشکان فعال در سطح کشور تعمیم داده شود.

وی با بیان اینکه تعرفه‌های مشخصی برای فعالیت پزشکان در حوزه‌های مختلف از سوی وزارت بهداشت و درمان پیش بینی و مشخص شده است، افزود: در حالیکه جامعه پزشکی در کشور متهم به دریافت زیرمیزی از بیماران است، باید اعتراف کرد که بخش قابل توجهی از این پزشکان به هیچ‌عنوان نسبت به دریافت زیرمیزی اقدام نمی‌کنند.

ضابطی با اشاره به دلیل دیگر دریافت زیرمیزی برخی پزشکان از بیماران، ادامه داد: رسیدگی نشدن به وضعیت نابسامان حوزه پزشکی در کشور و وجود برخی بی‌عدالتی‌ها در سیستم‌های دستمزدها و حق‌العمل‌های دریافتی از سوی پزشکان موجبات دریافت زیرمیزی را فراهم آورده است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به میزان و درصد خطای پزشکان اشاره کرد و اظهار داشت: نباید از نظر دور داشت که در هر حرفه‌ و فعالیتی، درصدی از خطا وجود دارد و پزشکان نیز خطاهایی مرتکب می‌شوند، اما این خطاها به اندازه‌ای نیست که تمامی پزشکان متهم به انجام خطا در کار خود شوند.

نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسلامی به مقایسه‌ای از میزان خسارت دریافتی از خطای پزشکی و میزان حق‌العمل پرداختی به پزشکان پرداخت و بیان داشت: برای مثال در صورت فوت یک بیمار بر اثر خطای پزشکی، دیه‌ای برابر با 60 میلیون تومان به خانواده وی پرداخت می‌شود اما یک پزشک برای انجام یک عمل جراحی آپاندیسیت تنها 22 هزار تومان دریافت می‌کند که در هر یکصد نفر، مبلغی بالغ بر دو میلیون و 200 هزار تومان را دربر می‌گیرد.