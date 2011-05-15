  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۳۶

بانک توسعه آسیا اعلام کرد:

مالزی یکی از هفت اقتصاد برتر دنیا/ لیست کشورهای به سرعت در حال رشد

مالزی یکی از هفت اقتصاد برتر دنیا/ لیست کشورهای به سرعت در حال رشد

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: بانک توسعه آسیا اعلام کرد مالزی یکی از 7 کشور آسیایی است که بار پیشرفت بزرگ این قاره را بر دوش خواهد کشید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استا، در گزارش بانک توسعه آسیا آمده است مالزی به همراه چین، هند، اندونزی، ژاپن ، کره جنوبی وتایلند درسال گذشته میلادی درمجموع با بیش از3 میلیارد تن جمعیت و با بیش از 14 تریلیارد دلار87 درصد تولید ناخالص داخلی آسیا را در اختیار داشتند.

بر اساس این گزارش پیش بینی می شود تا سال 2050 میلادی این هفت کشور دارای 45 درصد تولید ناخالص داخلی دنیا شوند.

همچنین در رده بندی کشورهای به سرعت در حال رشد، مالزی در کنار کشورهای ارمنستان ،آذربایجان ،کامبوج ،چین، گرجستان ،هند، اندونزی ،قزاقستان ، تایلند و ویتنام قرار گرفت .
کد مطلب 1311646

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها