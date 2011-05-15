مالزی یکی از هفت اقتصاد برتر دنیا/ لیست کشورهای به سرعت در حال رشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استا، در گزارش بانک توسعه آسیا آمده است مالزی به همراه چین، هند، اندونزی، ژاپن ، کره جنوبی وتایلند درسال گذشته میلادی درمجموع با بیش از3 میلیارد تن جمعیت و با بیش از 14 تریلیارد دلار87 درصد تولید ناخالص داخلی آسیا را در اختیار داشتند.

بر اساس این گزارش پیش بینی می شود تا سال 2050 میلادی این هفت کشور دارای 45 درصد تولید ناخالص داخلی دنیا شوند.



همچنین در رده بندی کشورهای به سرعت در حال رشد، مالزی در کنار کشورهای ارمنستان ،آذربایجان ،کامبوج ،چین، گرجستان ،هند، اندونزی ،قزاقستان ، تایلند و ویتنام قرار گرفت .