به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حدود سال 87 بود که خبر رسید ماشین آلات راهسازی وارد دریاچه پریشان شدند تا جاده ای در بستر این تالاب خشکیده احداث کنند.

این جاده که به راه شهرنجان به پریشان معروف شد در نقاطی از تالاب احداث می شد که حیات آن را به کلی نابود می کرد و خسارات جبران ناپذیری را بر جای می گذاشت ازجمله اینکه کارشناسان معتقد بودند که ایجاد جاده باعث کور شدن مسیر چشمه های موجود در دامنه کوه و تغییر جریان آب شده که همین مسئله باعث به خطر افتادن حیات تالاب می شود.

طی این سالها دوستداران محیط زیست مقاومتهای زیادی را صورت دادند تا راهسازی در این قسمت از پریشان صورت نگیرد و این امر باعث شد که در مقاطعی نیز این پرو‍‍ژه متوقف شود تا پریشان در کشاکش نابودی و حیات قرار بگیرد.

راهسازی سال 87 در پریشان که برای همیشه منتفی شد

جاده سازی در پریشان در حالی در دستور کار قرار گرفت که دریاچه بر اثر عوامل مختلفی، با خشکی مواجه شده و سطح وسیعی از آب خود را از دست داده بود و راهسازی می توانست خسارت و اثرات منفی مضاعفی را بر دریاچه تحمیل کند.

اما پس از گذشت چند سال، اکنون خبر رسید که راهسازی برای همیشه از تالاب پریشان رخت بر بسته و قرار است برای ایجاد جاده، مکان دیگری در دست اقدام قرار گیرد. این خبری بود که نه تنها دوستداران محیط زیست و پریشان را برای احیای تالاب پریشان امیدوارتر می کرد بلکه نویدبخش روزهای آرام و شاداب برای این تالاب ارزشمند نیز به شمار می رود.

رئیس محیط زیست شهرستان کازرون در این خصوص به خبرنگار مهر در شیراز گفت: با حضور کارشناسان راه و ترابری، محیط زیست و ... گزینه جایگزین برای عملیات راهسازی پریشان انتخاب شد.

جمال خداپرست افزود: با توجه به اظهارات کارشناسان، جاده جایگزین از نظر زیست محیطی مشکلی برای دریاچه پریشان به وجود نمی آورد.

جلوگیری از ورود خودروها با ایجاد راهبند

وی تصریح کرد: این جاده مشکلات مردم شمال پریشان که طولانی بودن مسیر عبور و مرور اهالی به شمار می رود را برطرف می کند و هیچگونه مشکلی برای دریاچه به وجود نمی آورد.

به گزارش مهر، این جاده از بین روستاهای پریشان و ده پاگا به سمت کوه می رود و پس ازآن به جاده شیراز - کازرون و یا به تعبیر دیگر به بالای تونل اول شیراز - کازرون می رسد. مسیر جاده جدید با مسیر جاده ای که قبلا قرار بود احداث شود تفاوتی ندارد بلکه مسیر جایگزین مسیر را نیز نزدیک تر کرده است.

این جاده آسیبهای زیادی به محیط زیست منطقه وارد نمی کند ضمن اینکه باید گفت راهسازی در هر منطقه آسیبهایی را نیز به همراه خواهد داشت اما مسیر جدید آسیب چندانی وارد نمی کند و تالاب، چشمه ها و منطقه پریشان کاملا محفوظ نگه داشته می شود.

جاده جدید نه در کنار پریشان و نه در جهت آن قرار دارد بلکه مخالف با تالاب حرکت می کند و به سمت شمال می رسد و هرچه نیز بالاتر برود از تالاب نیز دورتر می شود و بر اساس نظر کارشناسان نیز جاده جایگزین مشکلی برای تالاب به وجود نخواهد آورد.

جلوگیری از تردد خودروهای در تالاب

به گزارش مهر، جایگزینی جاده جدید برای پریشان تنها خبرهای امیدوارکننده برای این تالاب نیست زیرا بر اساس اقدامات انجام شده، خودروها نیز از این پس نمی توانند برای عبور و مرور از این دریاچه بگذرند.

این امر به طور حتم باعث می شود که اثرات منفی و آسیبهای وارده ناشی از تردد خودروها در تالاب از بین برود و فرصتی مناسب برای احیای تالاب ایجاد شود.

رئیس محیط زیست شهرستان کازرون در این خصوص نیز به خبرنگار مهر در شیراز گفت: به دلیل خشکی پریشان اهالی روستاهای همجوار با خودرو از وسط دریاچه عبور می کردند که راهشان به یکدیگر نزدیک تر شود.

تخریب باغشهرهای غیرمجاز

خداپرست افزود: این موضوع باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای پریشان شده بود و به خاطر اینکه دریاچه خشک بود زمانی که خودروها از داخل آن عبور می کردند، گرد و خاک بلند میشد و باعث آسیب به مردم، اراضی اطراف دریاچه و در نهایت مشکلات ریوی برای اهالی منطقه می شد و علاوه بر آن گرد و خاکهای برخواسته بر روی پوششهای گیاهی مینشت و انسداد روزنه های تنفسی گیاهان را درپی داشت.

وی تصریح کرد: به خاطر این مشکلات، محیط زیست کازرون بر آن شد که با ایجاد راهبندان های لازم مسیر تردد در پریشان را ببندد و اکنون خودروها قادر به عبور از بستر تالاب نیستند.

به گزارش مهر، خبرهای خوش پریشان حاکی از این دارد که باغشهرهایی که به صورت غیرمجاز در اطراف دریاچه پریشان ساخته شده بود به دستور مقامات قضایی شهرستان کازرون تخریب شد.

با توجه به اتفاقات خوشایندی که برای پریشان طی این مدت صورت گرفته اکنون می توان روزهای روشن و آرامی را برای دریاچه پریشان متصور شد تا این دریاچه ارزشمند در بستر آرامش و ثبات به روزهای باطراوت و سرزندگی برگردد.