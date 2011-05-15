- بازداشت "دومنیک اشتراوس کان" رئیس صندوق بین المللی پول در آمریکا به اتهام تجاوز جنسی.

- شب گذشته رخ داد: درگیری میان مسلمانان و قبطیها در برابر ساختمان تلویزیون مصر 7 زخمی بر جای گذاشت.

- مقامات مصری به علت نگرانی از رسیدن تظاهرات کنندگان در روز نکبت به نزدیکی سرزمینهای اشغالی، حصار امنیتی گرداگرد منطقه "سیناء" ایجاد کردند.

- "محمود عباس"رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بازگشت آوارگان فلسطینی به این سرزمین شد.

- "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی از کناره گیری "جرج میچل" ابراز تاسف کرد.

- منابع آگاه خبر دادند: کشته شدن سه تن از مردم سوریه در جریان درگیریهای روز گذشته/ فرار دهها تن از مردم سوریه به لبنان.

- سازمان ملل در گزارشی محرمانه از مبادله فناوری موشکهای بالستیک میان ایران و کره شمالی خبر داد.

- یک مقام ارشد الجزایری تاکید کرد: اتحادیه عرب خانه اعراب نیست/ باید در میثاق اتحادیه عرب تجدیدنظر کرد.

- رئیس امور حقوق بشری سازمان ملل سیاستهای اسرائیل در زمینه انتقال فلسطینیان محکوم کرد.

- یک پایگاه وابسته به نیروهای کره جنوبی در افغانستان مورد حمله قرار گرفت.

- تدوین قانون اساسی جدید زیمبابوه از سرگرفته شد.

- در جریان یک سانحه رانندگی در افغانستان 21 نفر کشته شدند.