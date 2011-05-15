حفاظت از فرهنگ های بومی تقویت هویت ملی را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مصطفی شریعتی شنبه شب در جریان نشست خبری پیوند جاف هنرمند کرد عراقی با نمایندگان رسانه های جمعی کردستان، اظهار داشت: حفاظت از فرهنگ های بومی و محلی در کشور، تقویت و توجه بیشتر به هویت ملی را به دنبال خواهد داشت.

وی عنوان کرد: تقویت عناصر فرهنگی به ویژه موسیقی در استان کردستان در راستای توجه بیشتر به ظریفت های فرهنگی این استان یکی از برنامه های فرهنگ و ارشاد اسلامی است که در این راستا موسیقی به دلیل جایگاه خاصی که در میان مردم دارد به عنوان یک اولویت در این مسیر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان با اشاره به ظرفیت های نهفته فرهنگی در این استان گفت: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری، کردستان را یک استان فرهنگی نامگذاری کردند بنابراین توجه به برنامه های فرهنگی و استفاده از ظرفیت های نهفته استان باید مورد توجه جدی تری قرار گیرد.

وی با اشاره به برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در راستای تقویت موسیقی کردی گفت: موسیقی کردی برخواسته از این استان است و به همین دلیل نیز باید با برگزاری کنسرت های مختلف و توجه بیشتر به برنامه های آموزشی زمینه را برای گسترش و تقویت آن در سطح جامعه فراهم شود.

شریعتی به روز کردن توانمندی های فرهنگی و استفاده درست از آنها را یکی از برنامه های اصلی در این بخش عنوان کرد و افزود: همکاری و مشارکت تمامی دستگاه ها و سازمان های متولی در حوزه فرهنگ یکی از نیازهای اصلی برای بهره گرفتن از این توانمندی هاست.