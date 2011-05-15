اختصاص 30 میلیارد تومان برای ایجاد مشاغل خانگی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، رامین اسدی شامگاه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کردستان، اظهار داشت: با توجه به طرح دولت در جهت ایجاد و توسعه مشاغل خانگی در کشور، در سال جاری مبلغ 30 میلیارد تومان اعتبار در قالب تسهیلات بانکی به این موضوع در استان کردستان اختصاص پیدا کرده است.

وی عنوان کرد: ایجاد و توسعه مشاغل خانگی در استان کردستان به دلیل نیاز اندک به تسهیلات و اعتبار و همچنین ایجاد اشتغال پایدار به عنوان یک اولویت در راس برنامه های اداره کل کار و امور اجتماعی این استان قرار گرفته است و انتظار می رود که تمامی دستگاه ها و سازمان های دولتی مشارکت و همکاری مناسبی را در این بخش داشته باشند.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان کردستان افزود: با توجه به برنامه وزارت کار و امور اجتماعی سقف تسهیلات مشاغل خانگی از سه تا 10 میلیون تومان است و افراد با توجه به فعالیتی که انجام می دهند می توانند از این تسهیلات با بهره بسیار پائین استفاده کنند.

اسدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد 56 هزار فرصت شغلی در استان کردستان در سال جاری، بیان داشت: بعد از اعلام سهمیه استان کردستان توزیع ایجاد این میزان فرصت شغلی در بین سازمانها و دستگاه های دولتی در شهرستان های مختلف استان صورت گرفت.

وی در پایان گفت: بر اساس اطلاعات وارد شده به سامانه مدیریت بر اشتغال ایجاد شده در استان در سال جاری تاکنون سه هزار و 643 فرصت شغلی در کردستان ایجاد شده است که این عدد نشان دهنده عقب بودن استان در ایجاد اشتغال تعهد شده است که باید این روند را تسریع بخشید.

در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کردستان همچنین وضعیت مشاغل خانگی مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و مدیران ادارات نظرات خود را در این بخش ارائه کردند.