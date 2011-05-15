به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، با افزایش نرخ سوخت و کاهش سهمیه بنزین یارانه ای طی سال گذشته و افزایش قیمت بلیط هواپیما و همچنین بروز سوانح هوایی، بسیاری از مردم به استفاده از خدمات حمل و نقل ریلی بدلیل امنیت و صرفه اقتصادی تمایل پیدا کرده اند در این میان با توجه به سیاستهای دولتمردان در راستای ارائه خدمات حمل و نقل عمومی جامعه در انتظار افزایش خدمات رسانی در این زمینه است.

با این وجود طی سال گذشته مردم استان کرمان شاهد افزایش بیش از دو برابری نرخ بلیط قطار بخصوص در مسیر کرمان - تهران بودند این درحالی است که با افزایش قیمت بلیط مسافران شاهد حذف خدمات مناسب هستند.

پیش از افزایش نرخ دو شرکت در این مسیر درحال فعالیت بود که یکی از با قیمت ارزان و خدمات نسبی فعالیت می کردند و دیگری نیز با نرخ دو برابر شرکت اول اما با خدمات دهی لوکس در این مسیر مشغول جابجایی مسافران بود اما پس از افزایش نرخ قطار ارزان قیمت به دو برابر نرخ قبل خدمات رسانی قطار لوکس نیز در این مسیر متوقف شد از سوی دیگر سرویس دهی تنها شرکت در این مسیر نیز هر روز شاهد کاهش کیفیت است.

خرابی پی در پی قطارها در این مسیر و تاخیرهای ناگزیر برای مسافران موجب سرگردانی صدها مسافری می شود که برای مسافرات از سیستم حمل و نقل ریلی استفاده می کنند.

آخرین مورد از تاخیرهای قطارهای کرمان روز گذشته روی داد و قطار 720 از مقصد تهران به کرمان با تاخیر بیش از سه ساعت وارد ایستگاه کرمان شد.

بروز این تاخیرها موجب بروز نارضایتی مسافران شده است از سوی دیگر کیفیت بسیار پائین خدمات ارائه شده و همچنین فرسوده با عنوان قطار لوکس این مسئله را در ذهن متبادر می کند که نظارت مناسبی بر ارائه خدمات در این مسیر وجود ندارد.

این مسئله با نگاهی گذار بر کیفیت قطارهای درجه دوم که در مسیر کرمان به یزد در حال فعالیت است بیشتر روشن می شود.

در این قطار که از صندلیهای اتوبوسی و از کیفیت به مراتب پائین تر از قطار تهران – کرمان برخوردار است کیفیت خدمات به شدت نازل است بطوریکه در هنگام حرکت قطار به سادگی گردو غبار حاصل از حرکت قطار وارد واگنها می شود.

کیفیت ارائه خدمات ریلی به مسافران کرمان رشد نزولی دارد

از سوی دیگر این قطار از صندلی های فرسوده و واگنهای با کیفیت پائین و با چندین سال کار کرد برخوردار است.

در واقع واگنهای درجه دو در کرمان نقش درجه یک و واگنهای درجه سه کار واگنهای درجه دو را انجم می دهند.

بروز این مشکلات در سال گذشته انعکاس گسترده ای در رسانه های کرمان داشت و مسئولان قول مساعد برای پیگیری این روند و افزایش کیفیت خدمات و همچنین کاهش مجدد قیمتها دادند اما پس از گذشته ماهها نه تنها هیچ یک از این وعده ها محقق نشد بلکه هر روز شاهد افزایش استهلاک واگنها و عدم تعمیر و یا تعویض واگنها هستیم.

یکی از مسافران قطار 720 مسیر تهران - کرمان در این خصوص به خبرنگار مهر اظهارداشت: طی سال جاری میزان خرابی و تاخیر قطارها در این مسیر افزایش یافته است و به وضوح مشخص است دلیل اصلی این مسئله مستهلک شدن واگنهایی است که همچنان پس از گذشت سالها در این مسیر درحال فعالیت است.

وی گفت: به نظر می رسد شرکت خدمات دهنده نیز از واگنهای با کیفیت پائین در این مسیر استفاده می کند و واگنهای با کیفیت مطلوب را در مسیرهای دیگر بکار می گیرد.

این مسافر با اشاره به خرابی تختها و کیفیت بسیار پائین واگنها گفت: هر بار که از این قطار برای مسافرت استفاده می کنم شاهد کاهش کیفیت خدمات رسانی هستم.

تاخیر قطارها عادی شده است / مسئولان جوابگو نیستند

یکی دیگر از مسافران این قطار با اشاره به تاخیر سه ساعته قطار گفت: علیرغم این تاخیر مسئولان از پرداخت جریمه با مسافران خودداری می کنند.

وی ادامه داد: این قطار طبق معمول باید پس از 13 ساعت به ایستگاه کرمان می رسید اما عملا پس 16 ساعت وارد ایستگاه کرمان شد و هیچ کس نه تنها از مسافران عذرخواهی نکرد بلکه بدون هیچ گونه توضیحی در خصوص تاخیر قطار مسافران را چندین ساعت سرگردان کردند.

این مسافر نیز گفت: اگر قرار است خدمات عمومی برای حمل و نقل مسافران و کالا افزایش یابد کیفیت خدمات نیز باید افزایش یابد اما عملا واگنهای لوکس در مسیر کرمان حذف شده و از واگنهای درجه دوم بعنوان لوکس استفاده می شود و از سوی دیگر قطارهای درجه دوم نیز واگنهایی درجه سوم و از کار افتاده دارند.

وی با اشاره به اینکه بارها شاهد خرابی تهویه و سیستمهای گرمایشی و سرمایشی قطارهای کرمان به تهران بودم و بدلیل کمبود ظرفیت واگنها نیز چند روز قبل از حرکت قطار ظرفیتها تکیل می شود و به نظر می رسد بدلیل تقاضای زیاد کسی خود را مکلف به افزایش خدمات یا حداقل حفظ سقف خدمات نمی بیند و این واگنها هر روز فرسوده تر می شوند.

نظارت بر خدمات ریلی باید افزایش یابد

وی خواستار رسیدگی مسئولان به وضعیت حمل و نقل ریلی در استان کرمان شد.

یکی دیگر از مسافران این قطار در خصوص دلایل استقبال از قطار مسافربری کرمان گفت: در حقیقت قطار بسیار امن تر از حمل و نقل جاده ای و همچنین حمل و نقل هوایی است و بسیاری از مردم بدلیل حفظ امنیت خود با قطار مسافرت می کنند و گزینه جایگزینی نیز برای خدمات رسانی ریلی وجود ندارد و بدلیل نبود رقابت شرکتی که هم اکنون در این مسیر فعال است تمایلی به افزایش خدمات ندارد و هر روز شاهد کاهش کیفیت نیز هستیم.

وی ادامه داد: مسئولان باید یک شرکت دیگر را در این مسیر فعال کنند و با نظارت جدی خود در صورت ادامه روند کنونی برخورد قانونی کنند.

این در حالی است که رئیس این قطار در گفتگو با خبرنگار مهر علت تاخیر سه ساعته را خراب شدن یک قطار باری در مسیر قطار مسافربری اعلام کرد.

وی دلیل تاخیر قطار مسافربری کرمان نیز کندی خدمات رسانی برای خارج کردن قطار باری از ریل دانست.

ریلهایی با 40 سال قدمت

با این وجود کندی حرکت قطار و فرسودگی بیش از حد قطار نشان از نقص فنی قطار مسافربری نیز داشت.

از سوی دیگر فرسودگی ریلهای قطار در این مسیر بخصوص از یزد به سمت کرمان دلیل دیگری بر کاهش کیفیت و همچنین سرعت قطار در این مسیر است.

قدمت این ریلها بیش از 40 سال تخمین زده می شود و علیرغم خواسته مسئولان همچنان کار تعویض ریلها در انتظار اقدامات اجرایی و عملی است.

تعویض خطوط ریلی کرمان - یزد ضروری است

مدیرکل راه آهن کرمان چندی پیش در این خصوص گفت: تعویض خطوط ریلی در مسیر یزد به کرمان ضروری است و برای این امر منتظر بودجه هستیم.

محمد تقی صفری افزود: قسمتی از این مسیر با مشکل بیشتر مواجه است و باید هر چه زودتر برای اصلاح وضعیت در این خصوص اقدام شود.

وی افزود: بدلیل قدمت ریلها سرعت قطار بسیار کاهش می یابد و به حداکثر به 80 کیلومتر می رسد و همین مسئله طول مسافرت را زیاد می کند.

وی ادامه داد: می توان با تعویض ریلها سرعت را به 120 کیلومتر رساند.

این مسئول گفت: ریلهای مسیر کرمان به زرند و زرند به بافق یزد شامل این طرح است که به 80 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

در حالی خدمات رسانی ریلی در کرمان از وضعیت نامناسبی برخوردار است که در استان یزد کیفیت خدمات به مراتب بالاتر و نرخ بلیز نیز پائین تر است و مردم نیز از مسئولان تقاضا دارند با بررسی وضعیت کنونی در راستای افزایش خدمات و تعدیل قیمت گام بردارند.