شعری برای اخراجی های 3 نگفته ام

محمدحسین جعفریان، در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، اظهار داشت: شعری که فیلم اخراجی های 3 با آن شروع می شود و در تیتراژ پایانی هم توسط بهنام صفوی خوانده می شود، شعر من است، اما آن را برای اخراجی های 3 نگفته ام و تاریخ سرودن شعر مربوط به سال 69 است.

وی افزود: این مثنوی سال 69 در روزنامه کیهان چاپ شد و پس از آن کامل شد و تعداد ادبیات آن بیش از 100بیت است که سال های بعد هم در مجموعه شعرهای مختلف جنگ چاپ شده است.

جعفریان خاطر نشان کرد: این مثنوی را من سال های گذشته در حضور رهبر معظم انقلاب هم خوانده ام که بسیار مورد توجه ایشان قرار گرفت و بخش هایی از آن هم توسط آهنگران خوانده شد.

وی افزود: متاسفانه چندی پیش خبری در یکی از خبرگزاری ها درج شد که محمدحسین جعفریان و یک شاعر دیگر برای اخراجی های 3 شعر گفته اند که از پایه و اساس باطل است و زمانی که من این شعر را سرودم خبری از اخراجی ها نبود.

وی گفت: حتی این مثنوی در یکی از مجلاتی که مسئولیتش با ده نمکی بود هم در گذشته منتشر شده است.

جعفریان افزود: مسعود ده نمکی از دوستان من است و حتی قبل از ساخت اخراجی ها به من گفته بود که دوست دارم از شعر تو استفاده کنم و آن قدر فیلم نامه را نزدیک به شعر تو نوشته ام که محمدرضا شریفی نیا اعتراض کرده است که تو یک شعر آورده ای و می خواهی برایش فیلم بسازی!. اما دیگر صحبتی به میان نیامد و من از استفاده این مثنوی در اخراجی های 3 بسیار متعجب شدم، چرا که ده نمکی بدون اجازه و بی خبر این شعر را استفاده کرده است.

شاعر مجموعه" پنجره های رو به دریا" افزود: مسعود ده نمکی که قراردادهای چند میلیونی و چند صد میلیونی با ستاره های سینما برای بازی در فیلم هایش می بندد، بهتر بود به فکر رفقای جانبازش هم می بود و برای استفاده این شعر حرفه ای تر عمل می کرد و با من قرارداد می بست.

شاعر مجموعه"حاشیه شط" اظهار داشت: من تا امروز اخراجی های 3 را ندیده ام و قرار بود ده نمکی یک بلیط برای تماشای فیلمش در جشنواره فجر در اختیار من قرار بدهد، که این اتفاق هم نیفتاد.

جعفریان همچنین درباره مستندی که این روزها در حال ساخت آن است، گفت: در حال ساخت مستندی مستقل به سفارش حوزه هنری خراسان جنوبی با موضوع شهادت شهید ناصری هستم، که یکی از شهدای حمله طالبان به سفارت ایران در مزار شریف است.

وی افزود: موضوع این مستند افشاگرانه درباره مسئولینی است که در انجام مسئولیت خودشان در آن دوره کوتاهی کردند و باعث این اتفاق شدند و با محوریت شخصیت شهید ناصری است وی گفت: فیلمبرداری بخش خارجی آن در کشور افغانستان به پایان رسیده است و در حال فیلمبرداری در شهر مشهد هستیم.

جعفریان گفت: اگر اتفاق خاصی نیفتند این فیلم مستند با عنوان " چه کسی این مرد را کشت؟" پخش خواهد شد.