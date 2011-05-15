قدیمیترین تورنمنت ورزشی کشور کلید خورد/ اروپاییها مدعیان روز نخست

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، روز جمعه با شلیک طپانچه استاندار آذربایجان شرقی، بیست و ششمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان آغاز شد.

در این مرحله که به صورت پرولوگ و در مسیر چهار کیلومتری جاده ائل گؤلی تبریز انجام شد، 101 دوچرخه سوار در قالب 20 تیم با هم به رقابت پرداختند که در پایان اشتفان شوماخر از تیم MICHE ایتالیا با زمان چهار دقیقه و 45 ثانیه و 75 صدم ثانیه اول شد و در مرحله دوم پیراهن طلایی و امتیازی را برتن خواهد داشت.

نیگول آنگول از تیم له توآ مالزی نیز با زمان چهار دقیقه 55 ثانیه و 10 صدم ثانیه دوم شد و داری ام پی از تیم MTN آفریقای جنوبی با زمان چهار دقیقه و 55 ثانیه و 11 صدم ثانیه در سکوی سوم این مرحله ایستاد.

اشتفان شوماخر دوچرخه سوار تیم میشه ایتالیا با این اختلاف 10 ثانیه ای خود در مرحله نخست خود و تیم ایتالیایی را یک مدعی واقعی برای تور بیست و ششم معرفی کرد و در مرحله دوم تور پیراهن طلایی و امتیازی را بر تن خواهد کرد.

مهدی سهرابی از پتروشیمی تبریز عنوان چهارم این مرحله را از آن خود کرد و به عنوان بهترین رکابزن آسیایی در این مرحله شناخته شد.

همچنین با حضور استاندار آذربایجانشرقی و خانواده محترم مرحوم اکبر گهرخانی بنیانگذار تور دوچرخه سواری آذربایجان و مدیر کل تربیت بدنی آذربایجانشرقی برای زنده نگه داشتن یاد آن مرحوم تازه در گذشته شاخه گل به عکس آن اهداء شد.

مرحله دوم این تور امروز در مسیر 177 کیلومتری تبریز - مشگین شهر برگزار می شود.

حضور 21 تیم در تور آذربایجان

با اضافه شدن تیمهای شهرداری تبریز، تیم ملی امید ایران و ورود تیم بریسا اسپور ترکیه به تبریز بیست و ششمین دوره تور دوچرخه سواری آذربایجان با حضور 21 تیم استارت خورد.

با پیشنهاد علی زنگی آبادی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری و موافقت مدیر تور، تیم ملی امید ایران جایگزین تیم دانشگاه آزاد در تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان شد.

با حضور رکابزنان 20 تیم از پنج قاره، تور بیست و ششم به پرتعدادترین تور آذربایجان در تاریخ 26 ساله خود تبدیل شده است.

تیمهای شکر اسپور ترکیه، تیم بریسا اسپور ترکیه matrixpowertag ژاپن، PLAN B استرالیا، تیم کنتینتال MTN آفریقای جنوبی، Bridgestone Anchor ژاپن، تیم کنتینتال LETUA CYCLING TEAM (L2A ) مالزی، تیم کنتینتال AMORE & VITA ایتالیایی اکراینی، TRACK ASTANE قزاقستان، NSP آلمان، Champion System تیمی هنگ کنگ، MICHE – GUERCIOTTI ایتالیا، تیم ملی ازبکستان و تیم ملی قراقستان تیمهای خارجی و تیمهای پتروشیمی تبریز ، سورن تبریز ، ولی عصر کرمان ، پانا اردبیل ، تیم ملی امید ایران و جوانان خیر ارومیه تیمهای داخلی در این دوره از رقابتها هستند و رقابت خود را از 23 اردیبهشت ماه به مدت 6 روز در 6 مرحله به مسافت 650 کیلومتر برگزار خواهند کرد.

عمارت شهرداری ( میدان ساعت ) آغاز گر بیست و ششمین دوره تور آذربایجان

بیست و ششمین دوره تور دوچرخه سواری آذربایجان در حالی از مقابل عمارت شهرداری تبریز (میدان ساعت) میعادگاه سالها آغاز تور آذربایجان شنبه استارت خواهد خورد که رقابتی سخت برای تیمهای داخلی در این تور آغاز شده رقابتی با تیمهای مدعی خارجی و رکابزنانی از 5 قاره آغاز می شود.

در این رقابت در مرحله نخست در مسیر 164 کیلومتری تور 2 خط کوهستان و 2 خط امتیازی وجود دارد و رکابزنان خداحافظی 2 روز با تبریز خواهند داشت و 2 شب میهمان استان اردبیل خواهند بود.

استارت مرحله اول ساعت 10 صبح زده خواهد شد و رکابزنان تا کیلومتر 12 رقابتی با هم نخواهند داشت و از کیلومتر 12 رقابت آغاز خواهد شد و در مسیراز شهرهای خواجه ، ینگجه ، اهر گذشته وارد استان اردبیل و در مشکین شهر رقابت پایان خواهد یافت.

زمان ورود به مشکین شهر از سوی کمیته فنی 14.30 اعلام شده است.