۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۰۴

آغاز ثبت نام تربیت معلم روخوانی و روانخوانی قرآن کریم در ورامین

ورامین - خبرگزاری مهر: ثبت نام تربیت معلم روخوانی و روانخوانی قرآن کریم در مؤسسات قرآنی شهرستان ورامین آغاز شد.

کارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین با اعلام این خبر، گفت: در این دوره، برادران علاقه‌مند می ‌توانند جهت ثبت نام به مؤسسه نوید رحمت واقع در خیابان مسجد جامع، طبقه زیرین مصلای صاحب الزمان (عج) مراجعه کنند.

مهدی رمضانی افزود: خواهران نیز می توانند به مؤسسه مهر طوبی واقع در خیابان شهید رجائی جنوبی، کوچه سرسبز مراجعه نمایند.

وی خاطرنشان کرد: تمام برادران و خواهران داوطلب، پس از موفقیت در آزمون کتبی، در این دوره ها شرکت خواهند کرد.

این مسئول، داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و حداقل 18 سال سن را از جمله شرایط شرکت کنندگان دانست و ادامه داد: مهلت ثبت نام تا آخر اردیبهشت ماه ادامه دارد.

