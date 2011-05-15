مجوز چهار رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد در ایلام اخذ شد

طاهرعلی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام گفت: سیاست دانشگاه در زمینه آموزشی گسترش رشته های تحصیلات تکمیلی است.

وی افزود: شورای گسترش اموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری با پذیرش دانشجودر مقطع کارشناسی ارشد چهار رشته مهندسی کشاورزی گرایش بیماری شناسی گیاهی، زبان وادبیات عرب، مهندسی منابع طبیعی، بیابان زدایی وشیمی فیزیک دردانشگاه موافقت به عمل آورده است.

رئیس دانشگاه افزود :دانشگاه دارای 18 رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ودکتری بوده که با احتساب چهار رشته جدید مجموع رشته های تحصیلات تکمیلی به 22 رشته می رسد .

علی محمدی ادامه داد: دانشگاه ایلام این پتانسیل را دارد که رشته های بیشتری در مقطع کارشناسی ارشد ودکتری اخذ کند که رایزنیهای لازم در این زمینه با شورای گسترش آموزش عالی در حال انجام است .

دانشگاه ایلام دارای 52 رشته تحصیلی در مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است.