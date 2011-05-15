داستانهای آذریزدی در یزد به تصویر کشیده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در یزد، مدیر کانون آذریزدی یزد اظهار داشت: کانون آذر یزدی طراحی و برنامه ریزی لوح فشرده ای حاوی زندگینامه و آثار پدر ادبیات کودک و نوجوان را آغاز کرده است و به زودی مراحل ساخت انیمیشن‌ هایی از داستان‌ های آذریزدی نیز به همت اعضای این کانون آغاز می شود.

مهدی کریم زاده افزود: کانون فرهنگی هنری آذر یزدی همزمان با اولین سالگرد درگذشت پدر ادبیات کودکان و نوجوانان و در سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به یزد با هدف نشر و ترویج آثار مهدی آذریزدی و فرهنگ اسلامی دینی فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرده است و از آن زمان تاکنون برنامه های متعددی در راستای آشنایی هرچه بیشتر با این نویسنده توانای کشورمان به مرحله اجرا درآورده است.

وی از طراحی نر‌م ‌افزار ویژه زندگی ‌نامه و آثار آذر یزدی خبر داد و گفت: این نرم‌ افزار دوران زندگی این هنرمند را ترسیم و کتابها و آثار منتشر شده و نشده وی را منعکس می کند.



کریم زاده یادآور شد: این نرم ‌افزار با همکاری گروه تحقیق و پژوهش کانون‌ برنامه‌ ریزی، طراحی شده و در آینده نزدیک به مرحله تولید می ‌رسد.

وی ادامه داد: بخشی از داستانها و قصه های کوتاه آذریزدی نیز به صورت صوتی تهیه شده که کودکان و نوجوانان با شنیدن این فایل صوتی در این نرم افزار با آثار این هنرمند آشنا می شوند.

کریم زاده عنوان کرد: ساخت انیمیشن از آثار آذر یزدی نیز در برنامه های آینده این کانون قرار دارد که بعد از سپری شدن مراحل تولید فایل صوتی داستانهای استاد، مراحل ساخت انیمیشن‌ های زیبا و جالب از داستانهای آذر یزدی برای مخاطبان کودک آغاز می شود.

به گفته مدیر کانون آذر یزدی، در هفته یک داستان کوتاه استاد با هدف تقویت ادبیات داستانی، تشویق نسل جوان به فرهنگ کتابخوانی و آشنایی با آثار استاد آذر یزدی در تابلوی کانون نصب می‌ شود.

وی بیان داشت: چاپ روزنامه دیواری هر سه ماه یک بار که به شرح مختصری از زندگی‌ نامه و داستان‌ های آذر یزدی می‌ پردازد و نیز اهدای جایزه از آثار استاد یزدی به برگزیدگان مسابقات کانون از دیگر اقدامات این کانون در راستای گرامیداشت یاد و خاطره استاد یزدی است.