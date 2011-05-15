5 ساله ‌شدن معاینه فنی؛ عقبگرد در حل معضل آلودگی هوا

به گزارش خبرنگار مهر، زمانی که سردار مومنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی از پنج ساله شدن برگه معاینه فنی به عنوان یکی از سیاست های تشویقی قانون جدید جرایم راهنمایی و رانندگی نام برد، بسیاری از فعالان محیط زیست نگران آسمان پایتخت شدند. آسمانی که در سال گذشته آلوده ترین روزهایی این سالها را تجربه کرد.

خودروهایی که با زور جریمه سری به مراکز معاینه فنی می زدند، راحت از گذشته برآلاینده های هوا می افزایند. این قانون به سرعت تاثیر خود را بر آمارهای مراجعه به مراکز فنی گذاشت و 30 درصد از مراجعه کنندگان این مراکز کاسته شد.

سال گذشته حدود یک میلیون و صد هزار خودرو به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده اند این درحالی است که تعداد خودروهایی که براساس قانون قدیم باید به این مراکزمراجعه می کردند بیش از دو میلیون خودرو بود.

بسیاری از کارشناسان محیط زیست منابع متحرک را عامل اصلی آلودگی هوا می دانند و براساس بررسی ها سالانه حدود 25 هزار تن ذرات معلق از منابع ساکن و 200 هزار تن از منابع متحرک در تهران انتشار می یابد که آسیب های مادی و انسانی بسیاری را به دنبال دارد و در صورت ترکیب با ریزگردها که در این روزها در فضای تهران حضور دارند عوارض جدی تری را ایجاد خواهند کرد.

بسیاری این قانون را به نوعی تشدید کننده آلودگی هوا می داند. وحید نوروزی، معاونت حمل و نقل ترافیک یکی از مخالفان این قانون است. او در این رابطه به مهر می گوید: با توجه به آلودگی هوای تهران در سال گذشته، مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص پنج ساله شدن معاینه فنی طرحی عقبگرد بوده و این موجب آلوده تر شدن هوای تهران و سایر کلانشهرها می شود.

او با بیان اینکه تلاشهای بسیاری برای فرهنگسازی در جهت معاینه فنی میان مردم شده بوده می گوید: هم اکنون این فرهنگ در میان مردم جا افتاده است که شهروندان هر یک سال یکبار خود به صورت داوطلبانه به مراکز معاینه فنی مراجعه می کردند اما هم اکنون تصویب این طرح قطعا مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

نوروزی با اشاره به عجیب بودن تصویب این مصوبه تصریح کرد: معاونت حمل و نقل هم اکنون با برخی از نمایندگان مجلس مذاکراتی را برای برگشت این مصوبه انجام داده است و امیدواریم این بند مصوبه اصلاح شود.

او با بیان اینکه بعد از تصویب لایحه 6 ماه فرصت برای بازگشت وجود دارد، ادامه داد: نظر نمایندگانی که با آنها مذاکره شده مثبت است.

علی محمد شاعری، قائم مقام سازمان محیط زیست نیز یکی از مخالفان این طرح است. او با بیان اینکه هم اکنون معاینه فنی خودروهای صفرکیلومتر سالانه است،می گوید: طرحی از سوی سازمان برای سه ساله کردن معاینه فنی خودروهای صفر به دولت ارائه شده است.

کمتر موافقی برای این طرح با وجود آلودگی شدید تهران وجود دارد. مهدی چمران یکی دیگر از مخالفان این طرح است. او با بیان این که با معافیت پنج ساله خودروها از دریافت برگه معاینه فنی مخالفم به مهر می گوید: خودروها حداکثر پس از دو سال نیاز به دریافت مجدد این برگه دارند.

او با اشاره به این که این معافیت از طریق مجلس پیگیری می شود، خاطرنشان می کند: با دوستان نماینده در این رابطه جلساتی خواهیم گذاشت تا از طریق شورای عالی استانها دوباره دریافت برگه معاینه فنی دو ساله شود.

وی ادامه می دهد: باید زمان قانونی سپری شود تا پس از مذاکره با نمایندگان مجلس و کسب موافقت آنها این تغییر انجام شود.

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا هم معاف شدن خودروهای نو تا پنج سال از دریافت معاینه فنی را عقبگرد در حل معضل آلودگی هوا می داند و هشدار می دهد: این قانون می تواند به شدت سبب تشدید آلودگی هوای پایتخت شود.

یوسف رشیدی با بیان این که یکی از راهکارهای کاهش آلودگی هوا کنترل مداوم خودروها برای سالم بودن مبدل کاتالیستی آن ها، تنظیم بودن موتور، عدم وجود روغن سوزی و ... است که تحقق این مهم با معاینه فنی خودروها امکان پذیر است، می گوید: خودروهای نو در اروپا با وجود دارا بودن کیفیت و استاندارد های بالا، یکسال پس از تولید مکلف به دریافت معاینه فنی هستند اما بر اساس قانون جدید اخذ جرایم رانندگی، خودروهای نو در کشور ما تا 5 سال از دریافت معاینه فنی معاف شده اند.

وی ادامه می دهد: موضوع معاینه فنی خودروها باید جدی گرفته شود و اگر به این مهم توجه لازم صورت نگیرد ما شاهد افزایش و تشدید آلودگی هوا در شهر خواهیم بود.

رشیدی تصریح می کند: بیش از 80 درصد از آلودگی وسایل نقلیه به وسیله خودروهایی تولید می شود که فرسوده بوده یا به مرور از استانداردها خارج می شوند و در چنین شرایطی معاینه فنی خودروها یک ضرورت انکار ناپذیر محسوب می شود که امیدواریم در قانون جدید اخذ جرایم رانندگی در این مورد تجدید نظر شود.

معصومه ابتکار نیز از این قانون به عنوان مشکل تازه سلامت هوای تهران نام می برد و می گوید: در بسیاری از کشورهای دنیا مهلت معاینه فنی یکساله است که افزایش 5 ساله آلودگی هوای شهر تهران را با مشکل روبرو می کند.

او ادامه می دهد: سازمان حفاظت از محیط زیست باید وارد این مسئله می شد. حتی شورا نیز در روند تصویب این قانون که تاثیر مستقیمی بر شهر تهران دارد وارد تصمیم گیری ها نشد که لازم است حتما چنین تصمیم گیری هایی با هماهنگی های مدیریت شهری انجام شود.

