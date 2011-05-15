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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۴۱

مهمترین عناوین روزنامه‌های صبح امروز کشور

مهمترین عناوین روزنامه‌های صبح امروز کشور

مهمترین عناوین روزنامه‌های صبح امروز یکشنبه 25 اردیبهشت ماه بدین شرح است.

ایران :
رئیس مجلس شورای اسلامی: نحوه ادغام وزارتخانه‌ها برعهده دولت است
وزیر بازرگانی: رونق تولید و اشتغال با توسعه زیرساخت‌های تجاری
قیمت گاز زمستان 79 تومان؛ تابستان 92 تومان

تفاهم:
معاون وزیر نفت: قیمت گاز خانگی افزایش یافت
آخرین فرصت‌های نمایشگاه کتاب؛ حراج در ساعت صفر
دلار 1175 تومانی در دست دلالان

تهران امروز:
قیمت گاز باز هم افزایش یافت
تجمع مصری‌ها در حمایت از فلسطین
شهرداری تهران بهارستان را توسعه می‌دهد

جام جم :
معتادان پرخطر در شهر رها شده‌اند
واگذاری مسکن مهر سرعت می‌گیرد
رئیس جمهور، امشب در گفتگو ویژه خبری شبکه 2

جوان:
جرج میچل استعفا داد؛ ترکش انتفاضه سوم بر مغز خاورمیانه‌ای آمریکا
خداحافظی رئیس جمهور با 3 وزیر اقتصادی
یهودیان ضدصهیونیسم در کنفرانس ائتلاف جهانی علیه تروریسم
 
حمایت:
اعلام جزئیات جدید تعرفه گاز
حقوق بشر دستاویزی برای تامین منافع غرب
خداحافظی احمدی‌نژاد به سه عضو کابینه

خراسان:
حمله بالگردهای آپاچی به نمازگزاران بحرینی
قانون تسهیل ازدواج پس از 6 سال هنوز درگیر و دار تصویب آیین‌نامه
نامه رسمی رئیس جمهور برای خداحافظی با 3 وزیر
بهره برداری از 22 هزار واحد مسکن مهر در استان اصفهان

دنیای اقتصاد:
احمدی‌نژاد با محصولی، محرابیان و میرکاظمی خداحافظی کرد؛ تودیع رسمی سه وزیر
ایست معاملات در بورس تهران
سناریوی آتی در بازار اجاره
 
شرق:
با هدف تنظیم روابط بین قوا برگزار شد؛ جلسه احمدی نژاد و لاریجانی در حضور رهبر انقلاب
قیمت گاز خانگی افزایش یافت؛ هر متر مکعب 120 تومان
انتقاد تند آیت‌الله مصباح یزدی از "شخص مسئله دار"
 
فرهیختگان:
قدردانی آیت‌الله هاشمی از اقدام مقام معظم رهبری در هماهنگ کردن روسای قوا
افزایش بی سر و صدای کرایه‌ تاکسی‌ها
دیکتاتور لیبی: دست مزدوران صلیبی به من نخواهد رسید

قدس:
وزارتخانه‌هایی که نه وزیر دارند، نه سرپرست!
پرداخت 20 میلیون تومانی مسکن در بلاتکلیفی
با تقدیر از برگزیدگان؛ آخرین برگ نمایشگاه بین‌المللی کتاب ورق خورد

کیهان:
ائتلاف علیه اسرائیل استراتژی مشترک ایران و مصر
آغاز واگذاری مسکن مهر در شهرهای جدید از ماه آینده
رئیس جمهور 3 وزیر کابینه را کنار گذاشت

ملت ما:
داد و ستد 50 دقیقه‌ای با 30 واحد شاخص بورس
کمیسیون ماده 10 احزاب از مجمع روحانیون مبارز شکایت می‌کند
حکم کور کردن چشم مجرم اسید پاش اجرا نشد
 
هفت صبح:
رویافروشی آمریکایی رد تعلیق
سراشیبی خوشایند قیمت در بازار خودرو
دستور توقف عجیب‌ترین قصاص
 
همشهری:
بزرگترین شهربازی سرپوشیده خاورمیانه در جنوب شهر
تخفیف ویژه برای ساختمان‌های نما آجری
قیمت های جدید گاز اعلام شد
کد مطلب 1311684

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