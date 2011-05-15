ساخت بیمارستان شهرستان دیر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در دیر، حسین فخرایی سه شنبه شب در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: ساخت این بیمارستان 38 تختخوابی از مصوبات سفر دوم استانی هیئت دولت در بهمن 86 و جزو تعهدات وزارت نفت بود که سال 87 ساخت این بیمارستان با هفت میلیارد ریال اعتبار از بودجه شهرستان آغاز شد اما به علت تامین نشدن اعتبار از سوی وزارت نفت متوقف شد .

وی افزود: با واگذاری اجرای طرح های مورد تعهد وزارت نفت به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء اکنون این قرارگاه ساخت بیمارستان با اعتبار 70 میلیارد ریال و زیربنای شش هزار متر مربع را آغاز کرده است .

فخرایی گفت: براساس برنامه ریزیها قرار است ساخت این بیمارستان ظرف سه سال آینده به پایان برسد تا جمعیت 50 هزار نفری این شهرستان صاحب یک مرکز درمانی مجهز شود.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر یادآور شد: این بیمارستان دارای بخشهای مختلف از جمله درمانگاه تخصصی، مراقبتهای ویژه، اورژانس، جراحی، اطفال، داخلی و زنان است.