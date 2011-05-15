راهکارهای توسعه ورزش صبحگاهی بانوان در پارکهای ورامین بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، این جلسه بهاری در محل پارک خانواده و از ساعت هفت و 30 دقیقه صبح امروز با حضور بهزاد حسینی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر، محمد راشدی معاون فرهنگی و اجتماعی، محسن خائف سرپرست معاونت خدمات شهری، مهدی کچویی شهردار ناحیه ۴شهرداری ورامین، مربی و نماینده بانوان ورزش صبحگاهی پارک خانواده برگزار شد .

حسینی طی سخنان کوتاهی خاطرنشان کرد: اساس هر شهری بر محور شهروندان آن استوار است و برای آنکه شهری سالم و پویا داشته باشیم، باید شهروندان آن شهر نیز سالم و شاداب باشند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ورامین افزود: در راستای تحقق این امر باید زمینه ها و بستر حضور بیشتر شهروندان و به خصوص بانوان را در ورزش پارکها و بوستانهای شهری و محلی فراهم شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری ورامین نیز در این جلسه گفت: در جهت تشویق بانوان و خانواده ها به ورزش صبحگاهی، ویژه برنامه های مختلف علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی، گردشگری و تفریحی برنامه ریزی و تدارک دیده شده و از چهارسال پیش تاکنون در حال اجراست.

راشدی ادامه داد: کلیه این برنامه ها توسط شهرداری و با مشارکت خود ورزشکاران انجام شده و از جمله آنها می توان به برگزاری تورهای گردشگری ورامین گردی و استان گردی، مسابقات ورزشی تنیس روی میز، طناب کشی، مسابقات پرواز بادبادکها، مسابقات کتابخوانی و اطلاعات عمومی با موضوعات ویژه و مناسبتی از جمله طبیعت بهاری، سبزینه، گل نرگس، برگزاری مراسمهای زیارت عاشورا و… اشاره نمود.

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین نیز در ادامه این جلسه تصریح کرد: نهایت تلاش خود را در جهت تجهیز پارکها و بوستانهای شهری ورامین برای حضور شهروندان و خانواده ها، به کار بسته و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

خائف افزود: تجهیز پارکها و بوستانهای شهری به ستهای ورزش پارکی، لایروبی مرتب حوضچه ها، تأمین روشنایی کلیه نقاط پارک، رنگ آمیزی جداول و وسایل، آسفالت محوطه ها، نظافت روزانه و مرتب محوطه ها، ساخت و تجهیز نمازخانه ها و آبخوریها، تهیه و نصب وسایل بازی کودکان از جمله تاب، سرسره، الاکلنگ، نصب میزهای تنیس بتنی و… از جمله اقدامات حوزه خدمات شهری و فضای سبز در سطح بوستانهای بزرگ شهری و پارک های محلی بوده است.

در پایان، راهکارهای توسعه ورزش صبحگاهی بانوان و فراهم نمودن زمینه ها و بستر حضور بیشتر بانوان در پارکها بررسی قرار گرفته و مقرر شد با همیاری و مشارکت ورزشکاران، خدمات شهرداری در حوزه های فرهنگی و اجتماعی و خدمات شهری و… در پارکهایی که ورزشکاران اقدام به انجام ورزشهای صبحگاهی می نمایند، ارتقا یابد.