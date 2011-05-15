میزان افزایش حقوق کارمندان فعلا معلوم نیست

رحیم ممبینی در گفتگو با مهر با بیان اینکه هنوز درصد و میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال جاری مشخص نشده است، گفت: تصمیم گیری در این خصوص به عهده شورای توسعه و هیئت وزیران گذاشته شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری درباره افزایش حقوق 8 درصدی کارمندان و بازنشستگان دولت در سال 90 اظهارداشت: هنوز موضوع 8 درصدی افزایش حقوق مشخص نیست و قانون در این مورد ابلاغ نشده است.

وی با تاکید بر اینکه حقوق اردیبهشت ماه نیز مانند فروردین براساس سال گذشته واریز خواهد شد، تصریح کرد: هنوز وضعیت میزان واریز حقوق خرداد ماه هم مشخص نیست و این موضوع از حیطه اختیار ما خارج است.

ممبینی اظهار امیدواری کرد که هرچه زودتر وضعیت و میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سالجاری مشخص شود. وی درعین حال اظهارداشت: هنوز مشخص نیست که چند درصد حقوقها در سال جاری افزایش خواهد یافت.

وی با تاکید بر اینکه حقوق اردیبهشت ماه به صورت علی‌الحساب براساس رقم اسفندماه پرداخت می شود، افزود: پس از ابلاغ بودجه سال 90 ما به ‌التفاوت پرداخت حقوق دو ماه اول سال به حساب کارمندان واریز می شود.