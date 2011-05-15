خودروهای زرهی عربستان وارد شهر "سیترا" بحرین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس تی وی، روز یکشنبه تانک های عربستان سعودی وارد خیابانهای شهر سیترا، جزیره ای در جنوب منامه پایتخت بحرین شدند.

این شبکه گزارش می دهد که این خودروهای زرهی برای ترساندن معترضینی که خواستار برکناری آل خلیفه هستند وارد این شهر شده اند.

در پی بروز قیام های مردمی در کشورهای خاورمیانه مردم بحرین نیز وارد خیابان ها شده و خواستار برکناری حاکمان این کشور شدند.

بسیاری از شهروندان بحرینی تاکنون در این قیام ها جان خود را از دست داده ند.

این رژیم همچنین فعالان شبکه های اجتماعی اینترنتی را به بهانه اعاده آرامش سرکوب کرده است.



بعد از ظهر روز گذشته (شنبه) صدها نفر از مردم استانبول در ترکیه با برپایی تظاهراتی در حمایت از قیام مردم بحرین ؛ سرکوب معترضان این کشور را محکوم کردند.



در این تظاهرات که از سوی جوانان مسجد زینبیه استانبول ترتیب یافته بود، شماری از علما و گروه کثیری از مردم این شهر شرکت کرده و با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل به اعتراض خود ادامه دادند.