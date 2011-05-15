به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بیست و ششمین دوره تور دوچرخه سواری آذربایجان از مقابل عمارت شهرداری تبریز (میدان ساعت) میعادگاه سالها آغاز تور آذربایجان با شلیک طپانچه سید محمد شروین اسبقیان مدیر تور استارت خورد.

در این مرحله رکابزنان مسیر 164 کیلومتری را رکاب زدند که در پایان الکسی لیاکوف از تراک استانه قزاقستان با زمان سه ساعت و 46 دقیقه و 49 ثانیه به عنوان قهرمانی دست یافت و پس از وی مهدی سهرابی از پتروشیمی تبریز با زمان سه ساعت و 47 دقیقه و هشت ثانیه دوم شد و استفان شوماخر از تیم MICHE ایتالیا با زمان سه ساعت و 47 دقیقه و 9 ثانیه سوم شد.

در پایان مرحله دوم پیراهن طلایی را استفام شوماخر رکابزن تیم MICHE ایتالیا با دو ثانیه پیراه طلایی را در اختیار خود دارد و سه پیراهن امتیازی، کوهستان و بهترین رکابزن به الکسی لیاکوف قزاقی رسید .

در بخش تیمی در پایان مرحله دوم تیم پتروشیمی تبریز با زمان 11 ساعت و 21 دقیقه و 22 ثانیه اول است و تیمهای NSP آلمان و MICHE ایتالیا در جایگاههای دومی و سومی هستند.

مرحله سوم تور بیست و ششم در مسیر اردبیل نیر و بالعکس به مسافت 50 کیلومتر به صورت تاین تریل تیمی برگزار می شود.