تولید سری دوم "پایتخت" در حد ایده است/ ساخت "شیشه" فعلاً منتفی است

الهام غفوری، تهیهکننده مجموعه تلویزیونی "پایتخت" که ایام نوروز از شبکه یک روی آنتن رفت و با استقبال مخاطبان رو به رو شد، درباره ساخت سری دوم این سریال به خبرنگار مهر گفت: تهیه سری دوم "پایتخت" فقط در حد ایده است. در این باره صحبتی با شبکه یک داشتهایم، اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیدهایم.
وی درباره اینکه آیا سری دوم این سریال که موضوع آن درباره رفتن شخصیتهای اصلی داستان به کربلا است، برای نوروز 91 تهیه میشود؛ افزود: همانطور که اشاره کردم این موضوع در حد ایده مطرح شده است و مشخص نیست برای چه ایامی این مجموعه تهیه شود.
غفوری در پاسخ به این سئوال که سیروس مقدم چه زمانی پیشتولید فیلم سینمایی "شیشه" را به تهیهکنندگی سید جمال ساداتیان آغاز میکند گفت: فعلاً کارگردانی این پروژه منتفی شده است، چرا که فیلمنامه هنوز کامل نشده است. تا زمانی که آقای مقدم به فیلمنامهای که میخواهد نرسد این پروژه را کارگردانی نمیکند.
وی درباره اینکه پس ساخت این پروژه از سوی مقدم کاملاً منتفی شده، گفت: باید فیلمنامه کامل شود و بعد درباره ساخت این فیلم تصمیم گرفته شود.
سیروس مقدم کارگردانی مجموعههای "اغما"، "زیر هشت"، "پیامک از دیار باقی"، "روزهای زندگی"، "نرگس"، "ریحانه"، "گمشده" و ... را در کارنامه دارد.
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