مجلس نقالی رزم رئیسعلی دلواری در جشنواره تئاتر دانشگاهی‌ ایران

محمد مظفری در گفتکو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: دانشگاه جامع علمی - کاربردی به عنوان تنها نماینده استان در این جشنواره بین المللی تئاتر شرکت خواهد کرد.
وی اظهارداشت: این مجلس نقالی شرح حال مبارزات ضد استعماری مردم استان به ویژه رشادتهای رئیسعلی دلواری است که با استفاده از نوای موسیقی محلی و بهره مندی از آیینها و سنتهای بومی و محلی استان تولید شده است.
چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران با حضور دانشجویان و استادان مراکز دانشگاهی ایران و تعدادی از کشورهای جهان از امروز تا 31 اردیبهشت در تهران برگزار میشود و مجلس نقالی رئیسعلی دلواری از 28 تا 31 اردیبهشت در تالار مولوی، خانه هنرمندان و تئاتر شهر اجرا می شود.
نظر شما