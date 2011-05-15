مجلس نقالی رزم رئیسعلی دلواری در جشنواره تئاتر دانشگاهی‌ ایران

محمد مظفری در گفتکو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: دانشگاه جامع علمی - کاربردی به عنوان تنها نماینده استان در این جشنواره بین‌ المللی تئاتر شرکت خواهد کرد.

وی اظهارداشت: این مجلس نقالی شرح حال مبارزات ضد استعماری مردم استان به ویژه رشادتهای رئیسعلی دلواری است که با استفاده از نوای موسیقی محلی و بهره مندی از آیین‌ها و سنتهای بومی و محلی استان تولید شده است‌ .