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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۵۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مجلس نقالی رزم رئیسعلی دلواری در جشنواره تئاتر دانشگاهی‌ ایران

مجلس نقالی رزم رئیسعلی دلواری در جشنواره تئاتر دانشگاهی‌ ایران

بوشهر - خبرگزاری مهر: نویسنده کارگردان و نقال رزم رئیسعلی دلواری گفت: نمایش میدانی مجلس نقالی رزم رئیسعلی دلواری در چهاردهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران اجرا می‌ شود.

محمد مظفری در گفتکو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: دانشگاه جامع علمی - کاربردی به عنوان تنها نماینده استان در این جشنواره بین‌ المللی تئاتر شرکت خواهد کرد.

وی اظهارداشت: این مجلس نقالی شرح حال مبارزات ضد استعماری مردم استان به ویژه رشادتهای رئیسعلی دلواری است که با استفاده از نوای موسیقی محلی و بهره مندی از آیین‌ها و سنتهای بومی و محلی استان تولید شده است‌.

چهاردهمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر دانشگاهی ایران با حضور دانشجویان و استادان مراکز دانشگاهی ایران و تعدادی از کشورهای جهان از امروز تا 31 اردیبهشت در تهران برگزار می‌شود و مجلس نقالی رئیسعلی دلواری از 28 تا 31 اردیبهشت در تالار مولوی، خانه هنرمندان و تئاتر شهر اجرا می ‌شود.

کد مطلب 1311706

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