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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۱۵

در اختتامیه جشنواره شیخ بهایی؛

فن آفرینان برتر معرفی شدند

فن آفرینان برتر معرفی شدند

هفتمین جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی با معرفی 20 فن آفرین نوپا، فن آفرینان در حال رشد، فن آفرینان رشد یافته و طراحان کسب و کار برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی، 3 فن آفرین نوپا، 3 فن آفرین در حال رشد، 3 فن آفرین رشد یافته و 8 طراح کسب و کار معرفی شدند.

طبق اعلام رای داوران برترین ها در سه بخش فن آفرینان نوپا، فن آفرینان در حال رشد و فن آفرینان رشد یافته به شرح زیر است:

بخش فن آفرینان نوپا
1-کیهان کروندیان/طراحی و تولید دستگاه آنتی بیوگرام/تندیس زرین
2-ایرج حسنعلی زاده بازرگان/تولید ظروف ویژه ممانعت از ورود O2 و H2O برای جلوگیری از فساد مواد غذایی با استفاده از فناوری نانو/لوح زرین
3-رضا عبدلی/سامانه دستکش ثبت حرکت آرتمن(مبتنی بر حسگر خمشی پیشرفته)/ لوح زرین
 
بخش فن آفرینان در حال رشد 
1-یوسف محمدی/طراحی و ساخت دستگاه های هوشمند و تمام اتوماتیک الکتروریسی برای تولید انواع نانو الیاف و نانو ذرات پلیمری و سرامیکی/لوح زرین
2-مهدی صادقی/تولید افشانه زعفران/لوح زرین
3-مرتضی صادقی/تولید غشا تو خالی پلیمری/لوح زرین
 
بخش فن آفرینان رشد یافته
1-علی نظر صالح نیا/تولید داروهای گیاهی شامل دنتول (مسکن درد دندان)، رکتول (درمان بیماری همورئید)، بلفارول( رفع بیماری بلفاریت و تقویت و رشد ابرو و مژه)/تندیس زرین
2- پروزیر پروین/ترکیب گازهای صنعتی، درصدی و ppm و تولید یخ خشک و گازهای تک پایه/لوح زرین
3- بهروز خیراندیش کشکویی/تولید قطعات و سیستمهای مبتنی بر مدولاسیون فاز فیبر نوری/لوح زرین
 
بخش طراحان کسب و کار
1-زهرا مزروعی سبدانی/تولید پلی استری فوق آبگریز با ویژگی خود تمیز شونده/تندیس زرین
2-جواد سخدری/تجاری سازی دانش تولید اسپاون قارچ خوراکی دکمه ای سفید/تندیس زرین
3-فاطمه دوامی/تولید صنعتی یک فرم جدید با ویژگی های فارماکو دینامیک بهینه از داروی فعال کننده پلاسمیوژن بافتی/لوح زرین
4-محمد حسن زاده محله/طراحی اولین حسگر زیستی دو منظوره بر پایه نانو لوله های اصلاح شده با ترکیبات آنتی میکروباکتریال و ضد سرطانی/لوح زرین
5-مهدی صفاری/ طراحی و ساخت فلوتاسیون ستونی تمام اتوماتیک در مقیاس پایلوت/ لوح زرین
6-سید جواد صالح زاده/سامانه مدیریت راهبردی/لوح زرین/لوح زرین
7-مهدی قیافه داوودی/بهبود دهنده مواد غذایی/لوح زرین
8-نصیرالدین خان سفیدی/تولید pe wax و ایجاد ارزش افزوده برای محصول جانبی صنایع پلی اتیلن/لوح زرین
 
علاوه بر این جایزه توسعه سامانه های نرم افزاری نگین (توسن) به علی رجب زاده با طرح سامانه اطلاع رسانی مشاغل شهری بر روی تلفن همراه و حمید رضازاده با طرح تولید نرم فازار در حوزه تلفنهای همران اختصاص یافت.
 
در بخش بورس ایده هدایای شهرداری منطقه یک تهران به افراد زیر اهدا شد:
محمدرضا معصوم زاده/ آسفالت بر فول هیدرولیک
زهرا سادات عزیزی/بالابر زمینی
یاسمن ایزدمهر و مریم کرمی/ اسکنر سه بعدی
محمدرضا اعتمادیان/پمپ خط توربین
محمد شیرانی فخر/تراز دیجیتالی دو محوری
علیرضا داتلی بگی/دستگاه مکنده برگ درخت
مهدی خیرالدین/کولر تبخیری سه مرحله بهساز
نوشین فرجی/بوق بی صدا
کد مطلب 1311707

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