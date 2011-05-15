فن آفرینان برتر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی، 3 فن آفرین نوپا، 3 فن آفرین در حال رشد، 3 فن آفرین رشد یافته و 8 طراح کسب و کار معرفی شدند.

طبق اعلام رای داوران برترین ها در سه بخش فن آفرینان نوپا، فن آفرینان در حال رشد و فن آفرینان رشد یافته به شرح زیر است:



بخش فن آفرینان نوپا

1-کیهان کروندیان/طراحی و تولید دستگاه آنتی بیوگرام/تندیس زرین

2-ایرج حسنعلی زاده بازرگان/تولید ظروف ویژه ممانعت از ورود O2 و H2O برای جلوگیری از فساد مواد غذایی با استفاده از فناوری نانو/لوح زرین

3-رضا عبدلی/سامانه دستکش ثبت حرکت آرتمن(مبتنی بر حسگر خمشی پیشرفته)/ لوح زرین



بخش فن آفرینان در حال رشد

1-یوسف محمدی/طراحی و ساخت دستگاه های هوشمند و تمام اتوماتیک الکتروریسی برای تولید انواع نانو الیاف و نانو ذرات پلیمری و سرامیکی/لوح زرین

2-مهدی صادقی/تولید افشانه زعفران/لوح زرین

3-مرتضی صادقی/تولید غشا تو خالی پلیمری/لوح زرین



بخش فن آفرینان رشد یافته

1-علی نظر صالح نیا/تولید داروهای گیاهی شامل دنتول (مسکن درد دندان)، رکتول (درمان بیماری همورئید)، بلفارول( رفع بیماری بلفاریت و تقویت و رشد ابرو و مژه)/تندیس زرین

2- پروزیر پروین/ترکیب گازهای صنعتی، درصدی و ppm و تولید یخ خشک و گازهای تک پایه/لوح زرین

3- بهروز خیراندیش کشکویی/تولید قطعات و سیستمهای مبتنی بر مدولاسیون فاز فیبر نوری/لوح زرین



بخش طراحان کسب و کار

1-زهرا مزروعی سبدانی/تولید پلی استری فوق آبگریز با ویژگی خود تمیز شونده/تندیس زرین

2-جواد سخدری/تجاری سازی دانش تولید اسپاون قارچ خوراکی دکمه ای سفید/تندیس زرین

3-فاطمه دوامی/تولید صنعتی یک فرم جدید با ویژگی های فارماکو دینامیک بهینه از داروی فعال کننده پلاسمیوژن بافتی/لوح زرین

4-محمد حسن زاده محله/طراحی اولین حسگر زیستی دو منظوره بر پایه نانو لوله های اصلاح شده با ترکیبات آنتی میکروباکتریال و ضد سرطانی/لوح زرین

5-مهدی صفاری/ طراحی و ساخت فلوتاسیون ستونی تمام اتوماتیک در مقیاس پایلوت/ لوح زرین

6-سید جواد صالح زاده/سامانه مدیریت راهبردی/لوح زرین/لوح زرین

7-مهدی قیافه داوودی/بهبود دهنده مواد غذایی/لوح زرین

8-نصیرالدین خان سفیدی/تولید pe wax و ایجاد ارزش افزوده برای محصول جانبی صنایع پلی اتیلن/لوح زرین

علاوه بر این جایزه توسعه سامانه های نرم افزاری نگین (توسن) به علی رجب زاده با طرح سامانه اطلاع رسانی مشاغل شهری بر روی تلفن همراه و حمید رضازاده با طرح تولید نرم فازار در حوزه تلفنهای همران اختصاص یافت.

در بخش بورس ایده هدایای شهرداری منطقه یک تهران به افراد زیر اهدا شد:

محمدرضا معصوم زاده/ آسفالت بر فول هیدرولیک

زهرا سادات عزیزی/بالابر زمینی

یاسمن ایزدمهر و مریم کرمی/ اسکنر سه بعدی

محمدرضا اعتمادیان/پمپ خط توربین

محمد شیرانی فخر/تراز دیجیتالی دو محوری

علیرضا داتلی بگی/دستگاه مکنده برگ درخت

مهدی خیرالدین/کولر تبخیری سه مرحله بهساز

نوشین فرجی/بوق بی صدا