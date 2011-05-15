به گزارش خبرنگار مهر، آیین گشایش چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر شنبه شب 24 اردیبهشت‌ماه با حضور سیروس ابراهیم زاده، داریوش اسدزاده، فرهاد توحیدی، بهرام عظیمی، داود رشیدی، حمید جبلی، سید احمد میراعلایی، امیر خوراکیان، جمشید گرگین، کاوه بهرامی مقدم، مهدی چمران و جمعی از اهالی رسانه و دانشجویان رشته‌های مختلف هنری در تالار ایوان شمس برگزار شد.

اجرای این مراسم را احسان علیخانی بر عهده داشت.

پیام جشنواره شهر، الگویی برای فیلمسازان

در ابتدای این مراسم ابراهیم داروغه زاده دبیر جشنواره فیلم شهر روی سن حاضر شد و مختصر و مفید گفت: سخت‌ترین قسمت این جشنواره دادن پیام دبیر است. رویکرد جشنواره فیلم هشر همانطور که هم‌تان می‌دانید "شهری انسانی برای انسان شهری است". همه هدف من برای برگزاری چنین جشنواره‌ای این بود که این پیام را به الگویی برای فیلمسازان تبدیل کنم.

وی ادامه داد: نه سینما هدف است و نه پیشرفت شهر. همه این‌ها زمینه‌ای برای رشد و تعالی انسان‌هاست و همه ما باید به هدفمان برسیم.

برکات جشنواره فیلم شهر برای سینما کم نیست

در ادامه این مراسم امیر خوراکیان رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران هم نکاتی را یادآوری کرد. خوراکیان به خاطر تعریف مجری از گزیده گویی صحبت‌های دبیر جشنواره صحبت را کوتاه کرد، هر چند که بخش اعظمی از صحبت‌هایش به تشکر و قدردانی از مسئولان برگزاری جشنواره اختصاص داشت.

وی با ستایش قالیباف برای فراهم کردن زمینه لازم برای برگزاری جشنواره فیلم شهر گفت: از همه کسانی که حضور موثری در برگزاری این جشنواره داشتند سپاسگزارم و قدردان زحمات آقای قالیباف که مشوق اصلی برگزارکنندگان بودند، هستیم.

خوراکیان هم چنین اضافه کرد: وظیفه خود می‌دانم نکاتی را از شرایط فعلی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران برایتان بازگو کنم. سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران بعد از دو دهه تلاش دستاوردهای خوبی داشته است. دستمایه این تلاش‌ها این است که 17 موضوع در ارتباط با حوزه‌های مختلف شهری مانند سبک زندگی، اخلاق شهروندی و هویت فرهنگی و در جشنواره فیلم شهر گنجانده‌ایم. دلیل این دسته بندی هم این است که سازمان فرهنگی و هنری نمی‌خواهد پراکنده گویی کند.

وی ادامه داد: جشنواره فیلم شهر علاوه بر آثار و برکات برای سینمای ایران که اتفاق کم هم نیست، کمک موثری به تحقق اهداف و ماموریت‌های شهرداری دارد. امیدواریم نگاه فیلمسازان و جهت و تمرکزشان بر موضوعات شهری بیشتر شود و آثار ارزشمندی در این حوزه داشته باشیم. این مساله می‌ٱواند تاثیرگذاری بیشتری در حوزه‌های عمومی داشته باشد و امید ما به تلاش و همت شما هنرمندان است.

مدیران شهرداری بدون همکاری مردم به جایی نمی‌رسند

اما در بخش دیگری از افتتاحیه چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر، مهدی چمران رئیس شورای شهر پشت تریبون رفت. وی با تاکید بر زبان تاثیرگار هنر در تمامی عرصه‌های اجتماعی و شهری گفت: هر چه هنر زیباتر بیان شود تاثیر بیشتری برا آحاد جامعه می‌گذارد. ما می‌توانیم بدی‌ها و خوبی‌ها را با زبان فیلم نمایش دهیم و همینطور با زبان سینما بگوییم مردم چه می‌خواهند.

چمران در همچنین افزود: مدیران شهرداری بدون همکاری مردم به جایی نمی‌رسند. در وهله اول ما باید از غربی‌ها دور شویم و به اصل خودمان که صفا و صمیمیت است برسیم. هنرمندان باید با تمام موضوعات روز جامعه درگیر شوند و آنها را در قالب آثار هنری عرضه کنند. مثلا تاثیری که هنر بر سیاست می‌گذارد غیر قابل انکار است. در مورد مسائل شهری هم همین اتفاق می‌افتد.

وی با اشاره به نیاز به همدلی مردم تاکید کرد: با زبان هنر باید همدلی را به مردم نشان داد. ما یک انسان داریم و آن هم انسان الهی است و باید این نوع انسان که هدفش رسیدن به تعالی است الگو قرار داده شود.