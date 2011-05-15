گروههای سینمایی منتظر "گزارش یک جشن"/ پروانه نمایش فیلم صادر نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، شنیده‌ها حاکی است که این فیلم برای گرفتن پروانه نمایش منتظر نظر نهایی وزیر ارشاد است. اما علیرضا سجاد پور مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد در گفتگویی با خبرنگار مهر گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و قرار نیست وزیر در این ارتباط نظری را ارئه کنند.

وی افزود: "گزارش یک جشن" توسط شورای پروانه نمایش بازبینی شده است و نظر آنها به تهیه کننده نیز اعلام شده است. اما این موضوع که قرار است وزیر ارشاد دراینباره نظر دهد را تکذیب می کنم.

همچنین مرتضی شایسته مدیرعامل هدایت فیلم که پخش "گزارش یک جشن" را برعهده دارد درباره اکران عمومی این فیلم به خبرنگار مهر گفت: ما همچنان منتظر گرفتن پروانه نمایش این فیلم هستیم، طبق برنامه ریزهای انجام شده اکران عمومی برای برنامه چهارم یا عید فطر است.

این فیلم که در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر به نمایش عمومی در آمد، هم اکنون در چهارمین جشنواره فیلم شهر نیز حضور دارد. البته این فیلم در زمان جشنواره فیلم فجر نیز با حاشیه های فراوانی همراه بود.

بیشتر لوکیشن‌های این فیلم در جنوب شهر تهران بوده در یک کارخانه بوده که البته کاربازسازی و تبدیل آن به لوکیشن اصلی فیلم مدت زمانی طول کشید و به همین دلیل پیش تولید طوالانی داشت. رویا تیموریان، مریلا زارعی، رضا کیانیان، طناز طباطبایی، بهروز شعیبی، سیامک صفری، سیامک احصایی، داریوش ارجمند، هدی ناصح، اولدوز منصور و ... بازیگران "بانوی شهر ما" هستند.

تعدادی از عوامل تولید فیلم این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: ابراهیم حاتمی‌کیا، مدیرفیلمبرداری: فرشاد محمدی، صدابردار: آرش برومند، طراح صحنه و لباس: سارا سمیعی، طراح گریم: مهین نویدی، دستیار و برنامه ریز: روزبه سجاد حسینی و تهیه‌کننده: محمد پیرهادی.