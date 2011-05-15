آمادگی 88 مسجد در آذربایجان شرقی برای برگزاری مراسم اعتکاف

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام حمید عظیمی ظهر شنبه در نخستین نشست هم اندیشی ستاد اعتکاف آذربایجان شرقی افزود: در سال گذشته 25 درصد اعتکاف کنندگان تحصیلات عالیه ارشد و دکتری داشته و 23 درصد را برادران و 77 درصد را خواهران تشکیل می دادند.

به گفته عظیمی، سه درصد اعتکاف کنندگان را طلبه ها و 49 درصد را دانشجویان و دانش اموزان شامل می شدند.

وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی گفت: بزرگترین نعمت انقلاب، استقلال در تمامی حوزه ها از جمله اقتصاد، سیاسی و فرهنگی بوده و این چنین تمامی زوایای فسق و جور در جامعه ایران برچیده شد.

رئیس سازمان تبلیغات استان خاطر نشان کرد: یکی از نعمات انقلاب ولایت بوده که در پی آن نمازهای جمعه و سنت اعتکاف که از آیات الهی است برگزار می شود.

نخستین نشست هم اندیشی ستاد اعتکاف استان که با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی تشکیل شد، سازمانهای مختلف در خصوص نحوه حمایت خود برای برگزاری مراسم اعتکاف در سال جاری تصمیم گیری کردند.