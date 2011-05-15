ظرفیت جابجایی مسافر فرودگاه امام به 25 میلیون نفر می‌ رسد

رضا قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرری، با اشاره به مشکلات فرودگاه امام خمینی (ره) در بدو راه‌اندازی این فرودگاه افزود: سه سال پیش و زمانی که پروازهای بین‌المللی از فرودگاه مهرآباد به این فرودگاه انتقال یافت، مشکلات زیادی وجود داشت و به حدی رسیده بود که این فرودگاه یکی از مشکلات نظام به حساب می آمد و هر کس وارد این فرودگاه می ‌شد، شاهد این مشکلات بود.

وی گفت: به دلیل اینکه مسافران بین‌المللی به این فرودگاه وارد می‌ شدند، مشکلات این فرودگاه تبعات بین‌المللی را برای کشور به‌ وجود می‌ آورد.

این مسئول اضافه کرد: بهبود اوضاع این فرودگاه، با همت و تلاش کارکنان دلسوز و زحمتکش آن میسر شد و به لطف خدا امروز فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به یک بنگاه بزرگ اقتصادی برای کشور تبدیل شده و سال گذشته در بخشهای مختلف، هفت هزار میلیارد ریال درآمد داشته است.

وی یادآور شد: در حال حاضر ظرفیت این فرودگاه در حدی است که چهار میلیون و 100 هزار مسافر و 300 هزار تن کالا در سال، از این فرودگاه جا به جا می‌ شود.

افزایش جابجایی مسافر با اتمام چهار طرح جامع

قدیمی ادامه داد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) دارای چهار طرح جامع است که هم ‌اکنون فاز نخست آن به پایان رسیده و فاز دوم آن آغاز شده است.

این مسئول افزود: با اتمام این فاز، ظرفیت جابجایی مسافر به 25 میلیون نفر می‌ رسد و همچنین با اتمام فاز سوم ظرفیت به 50 میلیون و در فاز چهارم به 90 میلیون مسافر افزایش می ‌یابد.

وی اظهار داشت: برای اجرای فاز دوم فرودگاه، تا کنون 600 میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته و در این راستا برخی از طرحها از پیشرفت خوبی برخوردار بوده که برای ادامه اجرای این فاز، اعتبارات بیشتری نیاز است.

مدیر کل فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) افزود: طی سه سال گذشته برای تکمیل فاز یک فرودگاه 61 طرح تعریف شده بود که 45 طرح آن تاکنون افتتاح شده است و با بهبود شرایط فرودگاه و همت مجموعه، امروز تعداد پروازهای این فرودگاه در روزهای پر کار به 200 پرواز در روز افزایش یافته است.

وی با اشاره به تعداد شرکتهای ‌هواپیمایی فعال در این فرودگاه بیان کرد: در حال حاضر 40 شرکت هواپیمایی در این فرودگاه فعال است که 30 شرکت آن خارجی و 10 شرکت داخلی است که در این میان سهم پرواز شرکتهای خارجی بیشتر می باشد.