گازرسانی "جابان" و "سربندان" گرفتار اختلافات ادارات راه و گاز دماوند

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، مبحث گازرسانی به بخشهای جامانده از طرحهای گذشته این کارکرد تحت عنوان حفرات خالی دو روستای همجوار جابان و سربندان از دهستان "ابرشیوه" بخش مرکزی شهرستان دماوند به کلاف سردرگم طرحهای گازرسانی شهرستان دماوند و پاشنه آشیل این پروژه های خدماتی تبدیل شده است.



در این کشاکش اجرا یا عدم اجرای طرح گازرسانی به مناطق روستای همجوار جابان و سربندان دو اداره راه و ترابری و شرکت گاز شهرستان دماوند یکدیگر را به مانع تراشی در قبال طرح مذکور محکوم ساخته و هر یک دیگری را مقصر تعلل در ادامه اجرای آن می داند.



این اختلافات در نشستهای مختلف، جلسات فرمانداری و آخرین بار در حضور نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه، مدیرکل راه و ترابری استان تهران و جمعی از مردم جابان و سربندان نشانه های خود را به وضوح بارز ساخت.



مدیرکل راه و ترابری استان تهران در حاشیه بازدید از طرح گازرسانی فوق به خبرنگار مهر گفت: شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در ردیف مناطق سردسیر استان تهران قرار دارند از این رو مباحث مربوط به طرحهای گازرسانی برای مردم این نواحی و مسئولان محلی حیاتی و حائز اهمیت است.



جعفر صادقی پیرامون مشکلات موجود در مسیر اجرای طرح گازرسانی به روستای جابان و سربندان گفت: در گذشته به جهت مباحث مربوط به حریم راه و دیگر مسائل، امور اجرایی این طرح به صورت انجام نشده باقی مانده بود.



این مسئول ادامه داد: اما مجوزهای لازم ظرف چند ماهه گذشته در این زمینه صادر، تعیین تکلیف نهایی انجام و شرکت گاز در آینده ای نزدیک مراحل اجرای طرح یاد شده را ادامه خواهد داد.



رئیس شرکت گاز شهرستان دماوند نیز پیرامون موضوع گازرسانی به دو روستای جابان و سربندان عنوان کرد: در چند روز گذشته مدیرکل راه و ترابری استان تهران به همراه نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در محل اجرای این طرح حضور یافتند.



علیرضا ژرفی بیان داشت: در این بازدید مقرر شد تا نماینده راه و ترابری استان تهران طی بازدیدی میدانی از محل این پروژه بررسیهای لازم را انجام و مجوزهای این طرح را صادر کند.



این مسئول با بیان اینکه اجرای این طرح زیانی به آسفالت وارد نمی سازد خاطرنشان کرد: اجرای پروژه مذکور به تخریب آسفالت معابر نخواهد انجامید و رفع معارضین این طرح نیز از وظایف شرکت گاز نیست.



شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستانهای فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.