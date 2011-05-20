گازرسانی "جابان" و "سربندان" گرفتار اختلافات ادارات راه و گاز دماوند

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، مبحث گازرسانی به بخشهای جامانده از طرحهای گذشته این کارکرد تحت عنوان حفرات خالی دو روستای همجوار جابان و سربندان از دهستان "ابرشیوه" بخش مرکزی شهرستان دماوند به کلاف سردرگم طرحهای گازرسانی شهرستان دماوند و پاشنه آشیل این پروژه های خدماتی تبدیل شده است.
در این کشاکش اجرا یا عدم اجرای طرح گازرسانی به مناطق روستای همجوار جابان و سربندان دو اداره راه و ترابری و شرکت گاز شهرستان دماوند یکدیگر را به مانع تراشی در قبال طرح مذکور محکوم ساخته و هر یک دیگری را مقصر تعلل در ادامه اجرای آن می داند.
این اختلافات در نشستهای مختلف، جلسات فرمانداری و آخرین بار در حضور نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه، مدیرکل راه و ترابری استان تهران و جمعی از مردم جابان و سربندان نشانه های خود را به وضوح بارز ساخت.
مدیرکل راه و ترابری استان تهران در حاشیه بازدید از طرح گازرسانی فوق به خبرنگار مهر گفت: شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در ردیف مناطق سردسیر استان تهران قرار دارند از این رو مباحث مربوط به طرحهای گازرسانی برای مردم این نواحی و مسئولان محلی حیاتی و حائز اهمیت است.
جعفر صادقی پیرامون مشکلات موجود در مسیر اجرای طرح گازرسانی به روستای جابان و سربندان گفت: در گذشته به جهت مباحث مربوط به حریم راه و دیگر مسائل، امور اجرایی این طرح به صورت انجام نشده باقی مانده بود.
این مسئول ادامه داد: اما مجوزهای لازم ظرف چند ماهه گذشته در این زمینه صادر، تعیین تکلیف نهایی انجام و شرکت گاز در آینده ای نزدیک مراحل اجرای طرح یاد شده را ادامه خواهد داد.
رئیس شرکت گاز شهرستان دماوند نیز پیرامون موضوع گازرسانی به دو روستای جابان و سربندان عنوان کرد: در چند روز گذشته مدیرکل راه و ترابری استان تهران به همراه نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در محل اجرای این طرح حضور یافتند.
علیرضا ژرفی بیان داشت: در این بازدید مقرر شد تا نماینده راه و ترابری استان تهران طی بازدیدی میدانی از محل این پروژه بررسیهای لازم را انجام و مجوزهای این طرح را صادر کند.
این مسئول با بیان اینکه اجرای این طرح زیانی به آسفالت وارد نمی سازد خاطرنشان کرد: اجرای پروژه مذکور به تخریب آسفالت معابر نخواهد انجامید و رفع معارضین این طرح نیز از وظایف شرکت گاز نیست.
شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستانهای فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.
گزارش خبری/
گازرسانی "جابان" و "سربندان" گرفتار اختلافات ادارات راه و گاز دماوند
شهرستانهای تهران - خبرگزاری مهر: مبحث گازرسانی به مناطق فاقد گاز دو روستای "جابان" و "سربندان" از دهستان ابرشیوه بخش مرکزی شهرستان دماوند در کشاکش دو نهاد دولتی گرفتار آمده که این امر نارضایتی اهالی را بدنبال داشته است.
به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، مبحث گازرسانی به بخشهای جامانده از طرحهای گذشته این کارکرد تحت عنوان حفرات خالی دو روستای همجوار جابان و سربندان از دهستان "ابرشیوه" بخش مرکزی شهرستان دماوند به کلاف سردرگم طرحهای گازرسانی شهرستان دماوند و پاشنه آشیل این پروژه های خدماتی تبدیل شده است.
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