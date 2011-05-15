ماجرای بن لادن تمام شد/ حالا نوبت چین است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه کانترپانچ در تحلیلی که به قلم "جان ففر" منتشر کرده با پرداختن به حواشی مختلف در ارتباط با کشته شدن رهبر القاعده و اینکه بن لادن چگونه بن لادن شد و چه کشوری بیش از همه از طرح مبارزه با تروریسم آمریکا سود برد؟ می آورد: بیش از همه چین از طرح مبارزه با تروریسم سود برد.

ففر می نویسد : از سال 2001 تاکنون آمریکا بیش از سه تریلیون دلار در امر مبارزه با تروریسم هزینه کرده و در این میان چین بهره اصلی را برده و توانسته در این سالها به دومین قدرت اقتصادی دنیا تبدیل شود. و اما آمریکا درگیر مسائلی چون بدهی های داخلی، اوضاع نابسامان اقتصادی و رکود بازار بورس بوده و علاوه بر آن در بعد سیاسی نیز میان طرز فکر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه گیر افتاده است.

به نوشته این روزنامه، هر چند در سال 2001 اغلب اقتصاددانان از رشد چین در سالهای آتی سخن می گفتند و حتی "گلدمن اسچز" اعلام کرد که اقتصاد چین در سال 2011 آلمان را پست سر می گذارد، اما با این وجود آنچه امروز شاهد آن هستیم، اقتصادی است که در برخی مواقع با اقتصاد آمریکا برابری می کند.

در همین رابطه صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که در سال 2016 اقتصاد چین آمریکا را نیز پشت سر می گذارد. و پیشی گرفتن اقتصاد چین از آمریکا به معنای پایان دوره امریکا چندی سال پیش از آن چیزی است که کارشناسان پیش بینی کرده بودند. و حتی اگر اوباما در انتخابات سال 2012 نیز برنده شود بازهم نخواهد توانست از سقوط امریکا جلوگیری کند. بنابراین در این میان تنها راه موجود برای واشنگتن مقابله با قدرت روز افزون پکن است.

نگاهی به چگونگی ارتباط چین و آمریکا در سالهای اخیر نشان می دهد که آمریکا با اطلاع از این موضوع از مدتها قبل تلاش کرده تا به نحوی چین را متوقف کند.

بر همین اساس، تقابل اقتصادی چین و آمریکا و فشار واشنگتن بر پکن برای افزایش ارزش یوآن در برابر دلار به دلیل حجم انبوه صادرات چین به آمریکا و از سوی دیگر اعلام مرتب نگرانی درباره افزایش بودجه های نظامی چین نشان می دهد که آمریکا پس از خلاص شدن از ماجرای تروریسم و جنگ های عراق و افغانستان به سراغ چین خواهد رفت.