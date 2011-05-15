مفسدان شب شهادت حضرت زهرا(س) دماوندی نبودند

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، در شب شهادت دخت نبی مکرم اسلام(ص) حضرت فاطمه(س) عملی شنیع از سوی برخی در شهرستان دماوند به وقوع پیوست و این اعمال وقیحانه در تعدادی از سامانه های اینترنتی نیز درج گردید اما آنچه که پیرامون انتشار این اخبار قابل ذکر است بی انصافی در حق مردمان این کهن دیار ملقب به سرزمین دارالمومنین بود.



امام جمعه شهرستان دماوند در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون این رخداد وقیحانه اظهار داشت: در خصوص این وقایع شنیع ضمن اجرای قوانین جزایی به دلیل وقوع در شب شهادت بانوی دو عالم خانم فاطمه زهرا(س) اجرای حدود شرعی نیز امری ضروری شمرده می شود.



حجت الاسلام محمد علاءالدینی با گلایه از نحوه انتشار این خبر در سایتهای اینترنتی عنوان کرد: در نحوه انعکاس این خبر تعداد نفرات شرکت کننده در محفل فساد مذکور از 9 نفر به اعدادی نظیر 30، 35 و حتی 50 نفر نیز تحریف شده بود.



این مسئول ادامه داد: علاوه بر این اخبار ارسالی از حوادث زشت یاد شده به گونه ای قصد القاء دماوندی بودن حاضران در این جمع را داشت درصورتی که این افراد غیربومی بودند.



وی با بیان اینکه در کنار این تنها محفل گناه مجالس عزاداری بسیاری نیز تشکیل شده بود عنوان کرد: دیگر گلایه مردم و مسئولان شهرستان دماوند در این خصوص برگزاری عزاداریها و طرح اطعام 12 هزار نفری این شهرستان بود که متاسفانه تمامی این رویدادهای مذهبی از سوی سامانه های اطلاع رسانی یاد شده تحت الشعاع تنها محفل گناه با جمعیت اندک برخی افراد مفسد قرار گرفت.



علاءالدینی از برخورد قانونی با این افراد خبر داد و افزود: اینکه در برخی سامانه های اینترنتی از بی توجهی مسئولان سخن به میان آمده بود نیز صحیح نیست چرا که در همان شب محفل فساد یاد شده از سوی مسئولان امر پیگیری و اقدامات لازم در این خصوص به انجام رسید.



امام جمعه شهرستان دماوند خواستار اخذ اخبار توسط خبرنگاران از مبادی رسمی شهرستانی شد و افزود: در هر شهرستان امام جمعه، فرماندار، نماینده و دیگر مسئولان نهادهای رسمی حضور دارند و خبرنگاران باید از طریق این منابع موثق اخبار منطقه را بشکلی صحیح دریافت و منتشر کنند تا وقایعی از این دست موجبات آزار خاطر مردم را فراهم نیارود.



شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستانهای فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.