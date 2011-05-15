به گزارش خبرگزاری مهر، غول جستجوی جهان، "گوگل" در نهایت اولین نت بوک خود به نام "کروم بوک" را در کنفرانس I/O رونمایی کرد. این لپ تاپ ساخته شرکتهای تولید کننده بزرگی مانند سامسونگ و ایسر بوده و تحت سیستم عامل کروم گوگل، سیستم عاملی که بر اساس مرورگر کروم ساخته شده بوده و از ماه ژوئن وارد بازارها خواهد شد.

این لپ تاپهای اینترنت محور، تاخت و تازی واقعی به قلمرویی هستند که برای چندین دهه در تسلط سیستمهای عامل شرکتهای بزرگی مانند مایکروسافت و اپل بوده است. "لینوس آپسون" قائم مقام شرکت گوگل می گوید: این لپ تاپها، لپ تاپهایی عادی نیستند، با استفاده از آنها کاربر برای بالا آمدن سیستم عامل نیازی به صبر کردن ندارد و می توان ایمیلها را در کسری از ثانیه باز کرد. همچنین با استفاده از سیستم به روزرسانی خودکار در این لپ تاپها سرعت سیستمها روز به روز افزایش پیدا خواهد کرد.

سیستم عامل کروم برای دو سال است که به عنوان جانشینی برای ویندوز مایکروسافت معرفی شده است اما تولید رایانه های تحت این سیستم عامل با تاخیرهای پی در پی مواجه شده بود. در این میان رشد انفجاری بازار تلفنهای هوشمند و تبلتهای تحت اندروید گوگل به سرعت مقام اول در رقابت اینترنت محوریِ سخت افزاری و نرم افزاری را در اختیار این شرکت در آورد و اکنون کارشناسان بر این باورند گوگل کروم می تواند رتبه دوم را از آن خود سازد.

سیستم عامل کروم کاربران را همواره در حال جستجو تصور می کند، موقعیتی که دسترسی کاربران را به بسیاری از مطالب، ایمیل ها، مدارک و اسناد گوگل، آرشیوهای عکس، مکالمات ویدیویی، پاندورا و هر آنچه که کاربر بخواهد به صورت آنلاین به آن دسترسی داشته باشد را ساده و سریعتر خواهد ساخت.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، سرعت بالا آمدن سیستم عامل در این لپ تاپها بسیار سریع بوده و تنها به 7 ثانیه نیاز دارد. فروش کروم بوک در تابستان پیش رو با قیمت پایه 349 دلار آغاز خواهد شد. در ادامه تصاویری از دو لپ تاپ تحت سیستم عامل کروم با نام تجاری کروم بوک را مشاهده می کنید: