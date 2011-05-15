مهلت ویرایش اطلاعات کنکور ارشدپزشکی آغاز شد/ برگزاری آزمون در تیرماه

به گزارش خبرنگار مهر، تمامی افرادی که ثبت نام اولیه را انجام داده­اند باید نتیجه بررسی مدارک خود را مشاهده کنند این افراد پیامی را مشاهده می کنند و باید بر اساس آن عمل کنند بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی افراد پس از وارد کردن کد رهگیری وارد اطلاعات خود شده و پیامی تحت عناوین چهارگانه مشاهده می کنند.

در صورت مشاهده عبارت "ناقص است" مدرک معتبر مورد نیاز باید ارسال شود یا در صورتی که مدرک خوانا نیست مجددا ارسال شود در صورت مشاهده عبارت "عدم تطابق مدرک با رشته امتحانی" باید رشته مورد پذیرش انتخاب شود و در غیر این صورت به دلیل عدم تطابق رشته حذف خواهند شد.

داوطلبان در صورت مشاهده عبارت "کامل است" تنها می توانند به ویرایش اطلاعات بپردازند و امکان ارسال مدارک ندارند. در صورت مشاهده عبارت "مدارک دریافت شده ولی بررسی نشده است"، داوطلبان باید آگاه باشند که مدارک شان تا زمان توزیع کارت بررسی خواهد شد و در غیر اینصورت مشروط در آزمون شرکت خواهند کرد اما این افراد باید مدارکی که ناقص است را ارسال کنند.

در صورت مشاهده عبارت "حذف، واجد شرایط نمی­باشید" داوطلب به دلایلی از جمله دارای معدل کمتر از 12 واجد شرایط شرکت در آزمون کارشناسی ارشد نیست.

کلیه داوطلبان می­توانند در تاریخ اعلام شده نسبت به تصحیح، ویرایش اطلاعات و ارسال مدارک ناقص خود اقدام کنند. با توجه به اینکه برای بار دوم افراد مجاز به تصحیح اطلاعات خود و برای بار سوم مجاز به ارسال مدارک هستند در صورت هرگونه نقص مدرک یا اشتباه وارد کردن اطلاعات، مسئولیت این امر به عهده فرد بوده و متعاقباً اقدامی میسر نخواهد بود.

کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی و برگه راهنما از روز 28 خرداد تا 3 تیر تنها بصورت اینترنتی از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی http://sanjeshp.ir توزیع می شود زمان انتخاب محل تحصیل همزمان با دریافت کارت تنها به صورت اینترنتی از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در تاریخ 28 خرداد تا 3 تیر صورت می گیرد و داوطلبان دقت کنند که این تاریخ به هیچ عنوان قابل تمدید نیست.

آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در 19 رشته در نوبت صبح 2 تیرماه، در 16 رشته در نوبت عصر 2 تیرماه و در 19 رشته در نوبت صبح 3 تیرماه به طور همزمان در سراسر کشور در 24 شهر، 54 رشته با رقابت 52 هزار نفر برگزار می شود.