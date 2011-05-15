به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان ایلام در این ارتبط گفت: در حال حاضر سه موزه در موضوعات مختلف در سراسر استان به بهرهبرداری رسیده و در معرض دید علاقه مندان و دوستداران این کهن سرزمین قرار گرفته است.
مسعود اسکندری افزود: این موزه ها شامل موزه مردم شناسی قلعه والی شهر ایلام، عمارت فلاحتی شهرایلام و موزه باستانشناسی شهرتاریخی سیمره شهرستان دره شهر است.
وی هفته میراثفرهنگی و روز جهانی موزه را بهترین بهانه معرفی موزه ها و میراث فرهنگی دانست و گفت: دراین هفته با اجرای برنامه های مختلف درصدد معرفی میراث فرهنگی و فرهنگ سازی درخصوص پاسداشت و حفظ سنت ها و فرهنگ های گذشته داریم.
استان ایلام دارای بیش از 700 آثار تاریخی در فهرست آثار ملی کشور است.
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