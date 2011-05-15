حجت الاسلام علی شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص افزایش تعداد ناوهای آمریکایی در منطقه اظهار داشت: آن روزهایی که امت‌های اسلامی قیام نکرده بودند، آمریکا هیچ غلطی نمی توانست بکند چه برسد به امروز که همه ملتهای مسلمان و آزادیخواه جهان علیه استکبار به پا خاسته اند.

وی اضافه کرد: برخی از اقدامات آمریکا در خاورمیانه مانند حضور ناوهایش در آبهای منطقه بیشتر برای ایجاد جنگ روانی است و شاید بتوان گفت که این اقدامات آمریکا بنوعی دست و پا زدن در باتلاق خاورمیانه است.



مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه خاطرنشان کرد: آمریکا برای اینکه نمی تواند اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام دهد با به راه انداختن هیاهو و تبلیغات رسانه ای پوشالی صرفا قصد ایجاد جنگ روانی را دارد تا از این رهگذر بتواند در دل ملتهای دیگر رعب و وحشت ایجاد کند، درحالیکه امروز به لطف خدا ترس ملتها از آمریکا ریخته است همانطور که ملت ایران سالهاست که از آمریکا نمی ترسد.



وی اضافه کرد: قطعا طرح ها و برنامه های آمریکا در منطقه نه تنها موجب افزایش قدرتش نمی شود، بلکه از قدرت آن می کاهد و بیش از پیش دشمنان ما را در منطقه رسوا می کند.



حجت الاسلام شیرازی در خصوص میزان آمادگی نیروی دریایی سپاه پاسداران، عنوان کرد: امروز به حول و قوه الهی نیروی دریایی ما در همه عرصه ها از آمادگی صد در صد برخوردار است بطوریکه اگر دشمنان ما بخواهند کوچکترین حرکتی را علیه کشورمان انجام دهند با اقدام عملی شدید نیروی دریایی سپاه مواجه خواهند شد.

وی در این رابطه تصریح کرد: در صورت نیاز اگر مجبور باشیم اقدام به بستن تنگه هرمز می کنیم، زیرا توانایی انجام این کار را داریم.



