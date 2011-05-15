"جمعه بازار هنر" هر هفته در اسلامشهر برگزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر در اسلامشهر، فرهنگسرای الغدیر در راستای ارج نهادن به مقوله هنر و ایجاد انگیزه در هنرمندان اسلامشهری و همچنین شناساندن هنرمندان به جامعه شهری در نظر دارد برنامه ای را با عنوان "جمعه بازار هنر" در بوستان الغدیر برگزار کند.

این بازار در روزهای جمعه هر هفته از ساعت 16 تا 20 برگزار می شود و تمام هنرمندانی که مایل به شرکت در این برنامه می باشند، می توانند جهت هماهنگی به فرهنگسرای الغدیر واقع در میدان قائم، مراجعه نمایند یا با شماره تلفنهای 2470606 و 09355901040 تماس حاصل نمایند.

این نمایشگاه و فروشگاه عرضه توانمندیها و دستاوردهای هنری هنرمندان اسلامشهر با همیاری شهرداری اسلامشهر برگزار خواهد شد.