حبیبی: جریان انحرافی درپی پیروزی در انتخابات مجلس است

به گزارش خبرگزاری مهر محمد نبی حبیبی که در اجلاس دبیران استانها و شهرستانهای سراسر کشور حزب موتلفه اسلامی سخن می گفت افزود: جریان انحرافی می خواهد نیروهای متدین و حزب اللهی که در ستادهای انتخاباتی آقای احمدی نژاد در دوره دهم ریاست جمهوری فعالیت می کردند را در مقابل جریان اصولگرایی قرار دهند و این افراد باید مراقب باشند در دام جریان انحرافی نیفتند.

حبیبی در ادامه اظهار داشت: جریان انحرافی به دنبال دستیابی به اکثریت غالب مجلس است و حتی اعلام کرده اند که رقیب اصولگرایان هستند.



وی با تاکید بر ضرورت وحدت اصولگرایان زیر چتر جامعتین تصریح کرد: اگر سایه جامعتین بر سر اصولگرایان باشد احتمال وحدت در بین اصولگرایان قوت می گیرد و همواره باید ارتباط با جامعتین حفظ شود.



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به دلیل ضرورت برقراری چتر روحانیت بالای سر اصولگرایی و اصولگرایان تاکید کرد: اصولگرایان فرزندان محراب، منبر و روحانیت هستند، زمانی که چتر جامعتین به عنوان دو نهاد اصیل روحانیت سلیقه های گوناگون را به هم نزدیک می کند، سیاست حزب موتلفه اسلامی برای انتخابات آینده ارائه فهرست واحد از سوی اصولگرایان است.



حبیبی بیان داشت: عده ای تصور می کنند تفکر دوم خردادی ها حذف شده و این یک اشتباه استراتژیک است، دوم خردادی ها دو دسته هستند عده ای از آنها به دنبال بر اندازی نظام بوده اند که در مقابله آنها از قبل ایستاده و خواهیم ایستاد و عده ای نیز نسبت به اصولگرایان سلیقه متفاوت داشته اما ولایت فقیه و قانون اساسی را قبول دارند و رقیب اصولگرایان هستند.



وی ادامه داد: دوم خردادی ها در انتخابات آینده به دنبال افرادی هستند که از طرف شورای نگهبان تائید صلاحیت شوند و به احتمال زیاد در انتخابات آینده به عنوان رقیب در صحنه حضور خواهند داشت.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی گفت: متاسفانه عده ای با تصور حذف دوم خردادی ها به رقابت میان اصولگرایان دامن می زنند و این سمی مهلک است.



حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود چشم انداز 15 ساله حزب موتلفه اسلامی که توسط شورای مرکزی این حزب به تصویب رسیده را دارای سه محور اساسی بعد ایدئولوژیک، توان برنامه ریزی برای اداره کشور و کادر سازی دانست و اظهار داشت: هر حزبی که زیربنای فکری متقن نداشته باشد در همان ابتدای تشکیل شدن با انشعاب و انشقاق مواجه خواهد شد و آنچه باعث دوام یک تشکیلات می شود بعد ایدولوژیک حزب است.



وی افزود: حزب موتلفه اسلامی در طول 48 سال گذشته با فراز و فرودهای بسیاری مواجه بوده اما زیر بنای ایدئولوژیک این حزب باعث شده تا به امروز در مسیر صحیح حرکت کند.



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به توان برنامه ریزی برای اداره کشور تاکید کرد: یک حزب قدرتمند باید برای اداره کلیه امور کشور برنامه داشته باشد و مانند پزشکی که برای بیمار نسخه می نویسد برای مشکلات کشور نسخه داشته باشد، حزبی که برای اداره کشور برنامه نداشته باشد حزب نیست.



وی گفت: برنامه و مدیر لازم و ملزوم یکدیگرند و اگر هر حزبی بتواند ادعا کند این سه محور اساسی را در اختیار دارد می تواند ادعا کند که از تشکیلات قوی برخوردار است.



حبیبی در پایان اظهار داشت: یکی از شرطهای مهم تحقق جمهوریت نظام ، توسعه و تعمیق تحزب است.



