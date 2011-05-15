تولید گوشت ماهی در فیروزکوه به هزار و 100 تن خواهد رسید

روح الله خضری در گفتگو با خبرنگار مهر در فیروزکوه اظهار داشت: طی روزهای اخیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه در دو هزار و 500 هکتار از اراضی زیرکشت این شهرستان مبارزه با آفت ملخ را به مرحله اجرا درآورد.



این مسئول از آغاز کشت سیب زمینی در فیروزکوه خبر داد و افزود: کشت سیب زمینی در اراضی کشاورزی شهرستان فیروزکوه آغاز شد و امیدواریم در سال جاری برداشت این محصول تا میزان 10 درصد افزایش یافته و سطح زیرکشت آن به 52 هزار هکتار ارتقاء یابد.



وی ادامه داد: در راستای مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی، جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه به قلع و قمع 10 سازه غیرقانونی مبادرت ورزید.



خضری با بیان اینکه مبحث کشت دیم باغات در فیروزکوه به هزار هکتار خواهد رسید، عنوان کرد: طرح توزیع انواع نهاده ها نظیر کود، یونجه و دیگر محصولات در سطح فیروزکوه به انجام رسید و مبحث کشت دیم و آبی این شهرستان به هزار هکتار توسعه می یابد.



مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه بیان داشت: در سال 90 دو مرکز پرورش و تولید ماهی در شهرستان فیروزکوه به بهره برداری رسید و با توجه به این امر تولیدات گوشت سفید ماهی در این شهرستان طی سال جاری به میزان هزار و 100 تن افزایش خواهد داشت.



شهرستان فیروزکوه در منتهی الیه شمالشرق استان تهران و در طول و عرض جغرافیایی 52:46 و 35:28 واقع است.



این شهرستان از شمال و شرق به استان مازندران، از جنوب و جنوب شرقی به استان سمنان و از غرب به شهرستان دماوند محدود می گردد و بر اساس اطلاعات سرشماری سال 1385 جمعیت این شهرستان 39 هزار و 284 نفر بوده است که 15 هزار و 124 نفر ساکن مناطق روستایی و 24 هزار و160 نفر دیگر ساکن مناطق شهری بوده اند.

