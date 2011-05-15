بحران تعطیلی مراکز رادیولوژی/ هزینه MRI مغز در اروپا 11 برابر ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در نگاه اول به نرخهایی که در زمینه ارائه خدمات پزشکی در ایران و سایر نقاط دنیا وجود دارد از این موضوع باید خرسند و خوشحال باشیم که ارزانترین خدمات پزشکی را در کشورمان داریم. اما نکته ای که نباید آن را از ذهن دور داشت و نسبت به آن بی تفاوت بود، این است که ارزانی غیرواقعی خدمات پزشکی قطعا پیامدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت که مهمترین آنها می تواند تعطیلی این قبیل مراکز و افت کیفیت در ارائه خدمات به بیماران باشد.

در سال گذشته بیش از 50 مرکز رادیولوژی به دلیل اینکه نتوانسته بودند هزینه های آب، برق، گاز و... را بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها جبران کنند، اعلام فروش کرده بودند. در واقع این یعنی ورشکستگی، در حالی که دنیا پیشرفت علمی خود را بر عهده رشته رادیولوژی گذاشته است.

دکتر محمود مظفری، نایب رئیس انجمن رادیولوژی ایران با انتقاد از تعیین تعرفه یکسان برای خدمات تصویربرداری پزشکی در مطبها و بیمارستانها، گفت: از همین حالا می گویم که با این نرخها و تعرفه ها قادر نیستم هزینه های رادیولوژی در بیمارستانها را تامین کنیم.

وی با غیر کارشناسی خواندن تعیین تعرفه های رادیولوژی در مطبها و بیمارستانها، افزود: هزینه های تصویربرداری پزشکی در بیمارستانها باید حداقل 100 درصد نرخ مطبها باشد.

در سال 85 نرخ ویزیت متخصص 4 هزار تومان و تعرفه رادیوگرافی ساده سه هزار و 730 تومان بود. این ارقام در سال 89 به 11 هزار و 500 تومان برای متخصص و 7600 تومان برای رادیوگرافی ساده بوده است.

دکتر عبدالرسول صداقت، رئیس انجمن رادیولوژی ایران با تاکید بر اینکه ما دستگاههای تصویربرداری پزشکی را گرانتر از سایر کشورهای دنیا خریداری می کنیم، به پایین بودن تعرفه های این بخش انتقاد داشته و معتقد است که ادامه چنین روندی منجر به تعطیلی مراکز تصویربرداری پزشکی و پایین آمدن کیفیت خدمات آنها می شود.

وی با اشاره به یک مورد MRI مغز در آمریکا که 800 دلار، در اروپا 600 یورو و در امارات 1400 درهم است، هزینه این خدمت پزشکی در ایران را 92 هزار تومان اعلام کرد.

صداقت در آستانه برگزاری بیست و هفتمین کنگره انجمن رادیولوژی ایران، نسبت به ورشکستگی مراکز رادیولوژی در کشور هشدار داد و گفت: روند فعلی تعرفه های خدمات رادیولوژی منجر به تعطیلی این مراکز خواهد شد.

با گسترش تجهیزات پزشکی، امکانات و دستگا‌ههای پیشرفته، درمانها روز به روز گرانتر می‌شود و این مسئله به دلیل ضعف بیمه‌های درمانی یکی از دغدغه‌های مهم مردم و دولت به شمار می‌رود. هزینه های درمان روز به روز در دنیا گران می شود و این دست ما نیست.

مشکلات رادیولوژیستها و تعرفه های غیرواقعی خدمات تصویربرداری پزشکی، در بیست و هفتمین کنگره انجمن رادیولوژی ایران مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

این کنگره از 27 تا 30 اردیبهشت ماه جاری با حضور هزار نفر از رادیولوژیستها و کارشناسان این رشته از سراسر کشور در هتل المپیک تهران برگزار می شود. همچنین 28 سخنران از 15 کشور دنیا نیز در این کنگره به ارائه آخرین دستاوردهای رشته رادیولوژی خواهند پرداخت.