حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: در آزمون دوره های کاردانی پیوسته نظام جدید سال 90، حدود 125 هزار نفر پذیرفته می شوند که از این تعداد 34 هزار نفر برای دوره های روزانه آموزشکده های فنی و حرفه ای، 76 هزار نفر برای دوره های روزانه موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و 15 هزار نفر نیز برای این دوره های شبانه مراکز آموزشی مربوط پذیرش خواهند شد.

وی در ارتباط با زمان اعلام نهایی نتایج این آزمون تاکید کرد: فهرست اسامی پذیرفته شدگان رشته های متمرکز در دهه آخر شهریور ماه به همراه فهرست اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های نیمه متمرکز برای شرکت در معاینه و آزمون عملی و سایر مراحل گزینش رشته های نیمه متمرکز اعلام خواهد شد.

به گزارش مهر، مهلت ثبت نام در آزمون دوره های کاردانی پیوسته نظام جدید در آموزشکده های فنی و حرفه ای و موسسات غیرانتفاعی و غیردولتی سال 90 تا ساعت 24 روز چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه تمدید شد.

برای شرکت در این آزمون، تاکنون 128 هزار و 122 نفر در این آزمون ثبت نام کرده اند.

داوطلبان به منظور دریافت کارت اعتباری ثبت نام فقط می توانند به مناطق پستی 11، 13، 14، 15، 16،17، 18 و 19 مراجعه کنند.