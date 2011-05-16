گرازهای وحشی بلای جان اراضی زراعی فیروزکوه/ خدمات بیمه مناسب نیست

روح الله خضری در گفتگو با خبرنگار مهر در فیروزکوه اظهار داشت: متاسفانه در چند منطقه روستایی شهرستان فیروزکوه برخی اراضی کشاورزی مورد حجوم گرازهای وحشی قرار گرفته و از بین می روند.



این مسئول با اشاره با اقدامات پیشگیرانه در این زمینه خاطرنشان کرد: درخصوص مقابله با این پدیده دو رویکرد پرداخت خسارت وارده به کشاورزان با تایید جهاد کشاورزی و شکار این حیوانات وحشی با هماهنگی اداره محیط زیست در حال پیگیری و اجراست.



وی ضمن پیش بینی رشدی فزاینده در زمینه بیمه محصولات کشاورزی فیروزکوه عنوان کرد: امسال که به فرموده مقام عظمی ولایت تحت عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده بیمه محصولات، باغات، طیور و آبزیان شهرستان فیروزکوه نیز طی حرکتی جهادگونه رشدی فزاینده خواهد داشت.



گلایه کشاورزان فیروزکوهی از نحوه عملکرد بیمه



خضری ادامه داد: با تمهیداتی که به مرحله اجرا گذاشته می شود بیمه در بخش زراعت و باغت به میزان دو برابر افزایش خواهد داشت اما تنها مشکلی که در این خصوص وجود دارد نحوه عملکرد این بخش در قبال بیمه شدگان است که گلایه کشاورزان این شهرستان را بدنبال داشته است.



مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه با اشاره به شاخصه های برتر امور کشاورزی این شهرستان در استان تهران گفت: شهرستان فیروزکوه طی سالی که گذشت در شاخصه هایی نظیر بیمه زراعت، پرورش ماهی، افتتاح پروژه های صنایع تبدیلی، پیشرفت طرحهای اجرایی آب و خاک و کاشت 140 هکتار محصول زرشک بدون دانه رتبه نخست استان تهران را به خود اختصاص داد.



شهرستان فیروزکوه در منتهی الیه شمالشرق استان تهران و در طول و عرض جغرافیایی 52:46 و 35:28 واقع است.



این شهرستان از شمال و شرق به استان مازندران، از جنوب و جنوب شرقی به استان سمنان و از غرب به شهرستان دماوند محدود می گردد و بر اساس اطلاعات سرشماری سال 1385 جمعیت این شهرستان 39 هزار و 284 نفر بوده است که 15 هزار و 124 نفر ساکن مناطق روستایی و 24 هزار و160 نفر دیگر ساکن مناطق شهری بوده اند.