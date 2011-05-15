نمایشگاه الکامپ فرصتی برای تبدیل همدان به نخستین شهر هوشمند ایران

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، با گسترده شدن علوم مختلف مربوط به فنآوری اطلاعات و بهرهگیری از رایانه در تمامی زیرشاخههای علمی، نیاز به شناخت تکنولوژی روز دنیا و نحوه بکارگیری و بهرهبرداری از آن در زمینههای عمومی و استفادههای خانگی ز بیش از گذشته احساس میشود.
صنایع مختلف برق و الکترونیک از یک سو و انواع ماشینهای اداری از سوی دیگر انجام هر کار غیرممکنی را ممکن ساخته است و همه روز شاهد آن هستیم که این دستگاهها با وجود مدرن بودن به دلیل حضور دستگاههایی با کارآیی وسیعتر از رده خارج میشوند.
این امر درباره صنایع مرتبط با مخابرات و انفورماتیک و بانکداری الکترونیک نیز صادق است با این ویژگی که این صنایع علاوه بر تخصصی بودن، در زندگی امروزی استفاده گسترده ای دارند.
مردم باید با آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات آشنا باشند
بر اساس این واقعیت بیشک عموم مردم و متخصصان نیاز مبرمی به شناخت آخرین دستاوردها در زمینههای یاد شده دارند تا بتوانند در عصر اطلاعات و فنآوری بیشترین بهره را از اختراعات بشری در راستای تخصص خود بکار برند.
در همین راستا نمایشگاه بین المللی همدان در سال جاری فعالیتهای خود را با برگزاری نمایشگاه الکامپ از 25 تا 30 اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی همدان از سر میگیرد.
این مجموعه در سال گذشته با برگزاری بیش از 30 عنوان نمایشگاهی به طور متوسط در هر نمایشگاه پذیرای 70 هزار نفر از شهروندان و متخصصان سایر استانها بود.
بنا به گفته مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی همدان در نیمه اول سال جاری مردم این استان شاهد برگزاری نمایشگاههای لوازم خانگی، فرش دستباف، صنعت ساختمان، خودرو، صنایع دستی، مواد غذایی و کشاورزی و دامپروری خواهند بود.
نخستین نمایشگاه تخصصی ارتباطات در همدان دایر می شود
پر واضح است که برگزاری ششمین نمایشگاه تخصصی "برق، الکترونیک، کامپیوتر و ماشینهای اداری (الکامپ)" و اولین نمایشگاه تخصصی "مخابرات، ارتباطات، انفورماتیک، بانکداری الکترونیک و IT" در شرایط کنونی مجموعهای از خلاقیتهای مدرن را یکجا به تشنگان این علوم می چشاند.
همچنین این رویداد فرصتی مغتنم برای جوانان و دستاندرکاران محسوب می شود که با علوم روز دنیا و بحثهای مربوط به رایانه و استفاده از آن در رشتههای مختلف به خوبی آشنا شوند.
با توجه به رویکرد ادارات و نهادهای دولتی در استفاده از وسایل جدید و تاکید مدیران استان همدان به بهرهگیری از تکنولوژیهای جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات، این نمایشگاه در بسترسازیهای برای همدان در راستای تبدیل شدن به نخستین شهر هوشمند ایران فرصت محسوب می شود.
با این تفاسیر پر واضح است که برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی مخابرات، ارتباطات، انفورماتیک، بانکداری الکترونیک و IT گامی در جهت تبدیل همدان به پایلوتی قوی در زمینه فنآوری اطلاعات در منطقه غرب کشور خواهد بود.
50 درصد شرکت کنندگان در نمایشگاه همدان واحدهای بومی هستند
در این نمایشگاه بیش از یکصد واحد از شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، کرج، شیراز و همدان محصولات خود را در معرض نقد متخصصان و بازدید عموم قرار خواهند داد.
بیش از 50 درصد از واحدهای مشارکت کننده از استان همدان و مابقی از شهرهای یاد شده هستند که خود پتانسیل بالای استان همدان در منطقه غرب کشور در زمینههای مختلف فنآوری اطلاعات را نشان میدهد.
در این نمایشگاه 32 واحد در سالن ابنسینا، 34 واحد در سالن الوند و 48 واحد در سالن هگمتانه محصولات خود را در زمینههای یاد شده عرضه خواهند کرد.
ششمین نمایشگاه تخصصی برق، الکترونیک، کامپیوتر و ماشینهای اداری (الکامپ) و اولین نمایشگاه تخصصی مخابرات، ارتباطات، انفورماتیک، بانکداری الکترونیک و IT از 25 تا 30 اردیبهشت از پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود
