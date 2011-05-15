این روزها معنای انسانیت تغییر کرده است/ حقتان را از شما می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله انتظامی مهمان ویژه مراسم افتتاحیه چهارمین جشنواره بینالمللی فیلم شهر بود، که با دعوت احسان علیخانی مجری مراسم حین اهدای جوایز، روی سن آمد.
وی که با تشویق حاضران در سالن و به وجد آمدن دانشجویان رو به رو شده بود طبق روال معمول خود، نسبت به این واکنشها ابراز ارادت کرد. انتظامی به خاطر اشتیاق جوانان پشت تریبون قرار گرفت و گفت: امیدوارم خداوند برای بیان عرایضم من را یاری کند. مدتی است که وضع جسمانی خوبی ندارم و به تازگی هم پایم را عمل جراحی کردم.
وی ادامه داد: جشنواره فیلم شهر این افتخار را به من داد که به عنوان رئیس و عضوی از هیئت داوران فعالیت کنم و همه فیلمها را هم دیدم. شعار جشنواره امسال همانطور که بارها گفتهاند "شهری انسانی برای انسان شهری" است. اما من دوست داریم این شعار را یک مقدار بشکافیم. فکر میکنم منظور از این پیام این است که آدمهایی که با هم زندگی میکنند و در یک شهر کنار هم نفس میکشند چقدر خوب است که آدم باشند.
انتظامی با یادآوری دوران گذشته رو به مخاطبان تاکید کرد: در گذشتههای دور همه ما نسبت به یکدیگر محبت داشتیم و با هم رفت وآمد میکردیم نمیدانم چه اتفاقی افتاده است که دیگر رحم نداریم و فقط به فکر خودمان هستیم. زمان قدیم در ایام سوگواری مردم مثل این روزها نذر میکردند و خرج میداند اما امروز همه چیز تغییر کرده و به نحوی مدرن شده است. حالا همان هزینهها و حتی بیشتر هم میشود اما دیگر صفای گذشته را ندارد. کافی است شما 20 دقیقه در خیابان راه بروید و ببینید چطور حقتان را میگیرند و به هیچ کجا راهتان نمیهند. این روزها معنای انسانیت هم تغییر کرده است.
آقای بازیگر با برشمردن تعدادی از فیلمهای تاثیرگذار در سینمای ایران به حاضران توصیه کرد: فیلمهایی مثل "جدایی نادر از سیمین" به درستی طبقات زیرین جامعه ایران را به تصویر میکشند و اگر میخواهیم ایران را به مردم بشناسانیم، این همان ایران واقعی است. یا مثلا فیلم "مرهم" که برای من بسیار جذاب بود و تا مدتها آن خانم مسن چادری فیلم با من زندگی میکرد.
وی که با تحسین فیلم "طلا و مس" افزود: چقدر خوب که در چنین فیلمی معنای واقعی انسان بودن را فهمیدیم. من "طلا و مس" را چند بار دیدم و هر بار هم بعد از دیدن به پهنای صورت اشک ریختم. به نظرم بازیگر زن این فیلم فوقالعاده بود و از بین بازیگران جوان از معدود هنرمندانی است سینما را بلد است.
انتظامی در پایان باز هم تاکید کرد: این جشن شهرداری و نیت برگزارکنندگان برای آدم شدن خوب است. آدم بودن سخت است اما آدم باشیم.
وی در واکنش به استقبال پر شور جوانان از صحبتهایش گفت: شما مردم هنرمندان را نگه میدارید و به آنها نیرو میدهید.
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